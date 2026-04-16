برد پرگل پیکان در بازی تدارکاتی

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال پیکان در ادامه برنامه‌های آماده‌سازی خود برای ازسرگیری لیگ برتر، امروز در یک دیدار تدارکاتی به مصاف تیمی منتخب از لیگ‌های پایه و برتر استان تهران رفت و با نتیجه 3 بر صفر به پیروزی رسید.

در این مسابقه، فرشید باقری، کسری طاهری و مهدی نجفی برای پیکان گلزنی کردند تا شاگردان سعید دقیقی بعد از مدت‌ها بار دیگر شرایط مسابقه را تجربه کنند.

نکته قابل توجه این بازی، گلزنی کسری طاهری 19 ساله بود؛ بازیکنی که پس از پشت سر گذاشتن مصدومیت، حالا به فرم مطلوبی رسیده و آماده بازگشت جدی به ترکیب پیکان و حتی حضور دوباره در تیم ملی است.

باشگاه پیکان اعلام کرده تمرینات این تیم در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت تا بازیکنان با آمادگی کامل در صورت ازسرگیری مسابقات به میدان بروند.

