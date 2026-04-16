خیال راحت پرسپولیس از خط دفاع

با وجود کمبود بازیکن در بسیاری از خطوط، پرسپولیس در قلب دفاع شرایطی باثبات دارد و هر سه مدافع میانی تیم در آمادگی کامل به‌سر می‌برند.

به گزارش ایلنا،  پس از شروع جنگ و خروج بازیکنان خارجی از ایران، پرسپولیس در چند پست با کمبود بازیکن روبه‌رو شده و مصدومیت برخی بازیکنان داخلی نیز شرایط را دشوارتر کرده است. با این حال، وضعیت در مرکز خط دفاعی کاملاً متفاوت است و این تیم از این ناحیه نگرانی خاصی ندارد.

سه مدافع میانی پرسپولیس یعنی مرتضی پورعلی‌گنجی، حسین ابرقویی و حسین کنعانی‌زادگان در تمرینات حاضرند و از آمادگی مطلوب برخوردارند. حضور همزمان این سه بازیکن باتجربه، خیال کادر فنی را برای ادامه احتمالی لیگ یا تورنمنت‌های پیش‌رو راحت کرده و ثبات مهمی به ساختار دفاعی پرسپولیس بخشیده است.

از سوی دیگر، کنعانی‌زادگان و ابرقویی که در لیست تیم ملی قرار دارند، برای حفظ جایگاه خود با انگیزه‌ای بالا تمرین می‌کنند و تلاش دارند در بهترین فرم باقی بمانند. پورعلی‌گنجی نیز امیدوار است با عملکرد خوبش بار دیگر نظر کادر فنی تیم ملی را جلب کرده و شانس حضور در جام جهانی را داشته باشد.

به این ترتیب، پرسپولیس برخلاف بسیاری از خطوط، در قلب دفاع از شرایطی مطمئن و امیدوارکننده برخوردار است.

 

اخبار مرتبط
