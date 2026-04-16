اعلام سیدبندی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ / ایران در سید یک قرار گرفت

کنفدراسیون فوتبال آسیا با انتشار تقویم رسمی و چیدمان گلدان‌های قرعه‌کشی جام ملت‌های ۲۰۲۷، نقشه راه مدعیان قاره برای رسیدن به تاج‌وتخت فوتبال در سرزمین حجاز را ترسیم کرد.

به گزارش‌ ایلنا، عربستان سعودی خود را برای میزبانی از بزرگ‌ترین رویداد فوتبالی قاره در سال ۲۰۲۷ آماده می‌کند و در همین راستا، AFC رسماً تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه را برای برگزاری مراسم قرعه‌کشی این رقابت‌ها اعلام کرده است. مطابق پیش‌بینی‌ها، تیم ملی فوتبال ایران با تکیه بر جایگاه خود در رنکینگ فیفا، در کنار قدرت‌هایی چون ژاپن، کره‌جنوبی، استرالیا، ازبکستان و عربستان به عنوان میزبان، در سید یک قرار گرفته است تا سرگروهی خود را در مرحله مقدماتی قطعی کند.

دسته‌بندی کامل تیم‌ها در گلدان‌های چهارگانه به شرح زیر است:

سید اول: ایران، ژاپن، کره‌جنوبی، استرالیا، ازبکستان، عربستان

سید دوم: اردن، قطر، امارات، عراق، عمان، سوریه

سید سوم: بحرین، چین، فلسطین، قرقیزستان، تایلند، تاجیکستان

سید چهارم: ویتنام، اندونزی، کویت، سنگاپور، کره‌شمالی (و برنده نبرد یمن یا لبنان)

طبق برنامه‌ریزی اعلام شده، سوت آغاز این ماراتن مهیج از روز پنجشنبه ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۵ به صدا درخواهد آمد. برترین‌های قاره به مدت یک ماه برای تصاحب جام نقره‌ای به رقابت می‌پردازند تا در نهایت، فینال بزرگ این مسابقات در روز جمعه ۱۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۵، تکلیف پادشاه جدید فوتبال آسیا را مشخص کند.

