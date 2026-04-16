حضور مدیرعامل در تمرین سپاهان

به گزارش ایلنا، در شرایطی که اخبار غیرعادی پیرامون مجموعه سپاهان به گوش می‌رسد، زردپوشان دیار نصف‌جهان با اتخاذ رویه‌ای تازه قصد دارند آرامش را به تیم بازگردانند. عصر دیروز، استادیوم نقش‌جهان میزبان تمریناتی بود که تحت نظر یک چهره کلیدی دنبال شد؛ منوچهر نیکفر، مرد شماره یک اجرایی باشگاه، به صورت میدانی در تمرین حاضر شد تا وضعیت فنی شاگردانش را از نزدیک ارزیابی کند.

با وجود اینکه در مقطع اخیر صحبت‌هایی درباره ابلاغیه وزارت صمت و احتمال کناره‌گیری سپاهانی‌ها از مسابقات لیگ به علت فشارهای بیرونی و حمله علیه مجتمع فولاد مبارکه مطرح شده بود، کادر مدیریتی و اعضای هیئت‌مدیره این شایعات را به شدت رد کردند. دست‌اندرکاران سپاهان تصریح کردند که قصدی برای کوتاه آمدن ندارند و اولویت نهایی آن‌ها کماکان تلاش برای تصاحب جام قهرمانی است.

جلسه تمرینی دیروز اصفهانی‌ها در چمن اصلی استادیوم اختصاصی‌شان و در فضایی کاملاً مطلوب و به دور از اخبار منفی سپری شد.

پس از اتمام این برنامه‌ی تمرینی، اعضای تیم در کنار مدیرعامل تصویری به یادگار ثبت کردند تا ثابت کنند با وجود چالش‌های سختی که گریبان‌گیر فولاد مبارکه شده، بدنه تیم فوتبال سپاهان همچنان در جاده خود پیش‌تازی می‌کند.

از نکات برجسته در این تمرین، حضور پررنگ فوتبالیست‌های داخلی در کنار استعدادهای جدید آکادمی باشگاه بود. سپاهان در نظر دارد با تکیه بر توانمندی‌های فعلی و تمرکز بر امور فنی، از تلاطم‌های مدیریتی و شایعات ضد و نقیض عبور کند.

