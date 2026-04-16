ژسوس: من یکی از بهترین مربیان جهانم
ژرژ ژسوس پس از برد مقابل الاتفاق با اظهاراتی جنجالی از روند صعودی النصر، نزدیک شدن به قهرمانی و کارنامه پرافتخار خود گفت و توضیح داد چرا کریستیانو رونالدو مجبور به ترک زمین شد.
به گزارش ایلنا، ژرژ ژسوس، سرمربی پرتغالی النصر، پس از پیروزی ۱-۰ تیمش برابر الاتفاق در هفته بیستونهم لیگ روشن، با اظهاراتی جنجالی در نشست خبری حاضر شد. او عملکرد تیمش را نتیجه «تمرکز بالا» دانست و گفت: «میدانستیم برابر تیمی محترم و باکیفیت بازی سختی خواهیم داشت. ما فرصتهای بیشتری داشتیم اما الاتفاق هم موقعیتهایی ایجاد کرد که بنتو به خوبی مهار کرد.»
او با اشاره به دیدارهای حساس پیشرو ادامه داد: «بازی مقابل الاهلی نزدیک خواهد بود و باید از موقعیتهایمان بهتر استفاده کنیم. مهمترین چیز گرفتن سه امتیاز است، چه با یک گل چه چند گل. نکته مثبت این بود که گل نخوردیم.»
ژسوس در ادامه روند فوقالعاده تیمش را یادآوری کرد: «رابطه ما با هواداران عالی است. النصر ۱۷ برد پیاپی دارد؛ ۱۵ برد در لیگ و ۲ برد در لیگ قهرمانان آسیا ۲. این نتیجه تلاش بازیکنان، کادر و مدیریت است.»
او سپس با لحنی جنجالی درباره قهرمانی گفت: «النصر به رقابت برای قهرمانی عادت ندارد، اما حالا بازیکنان احساس میکنند که به آن نزدیک شدهاند. من ۲۴ جام دارم و خودم را یکی از بهترین مربیان جهان میدانم. حس خوبی داریم، اما هنوز تمرکزمان روی هر بازی است.»
سرمربی النصر درباره تعویض رونالدو نیز توضیح داد: «کریستیانو بین دو نیمه دچار دلدرد شد اما خواست در نیمه دوم بازی کند. بعد از آن به رختکن رفت و دچار تهوع شد، بنابراین ترجیح دادیم او را تعویض کنیم.»
ژسوس در پایان با تقدیر از هواداران گفت: «از تمام کسانی که در ورزشگاه بودند تشکر میکنم. حضورشان بسیار مهم است و امیدوارم همیشه کنار تیم باشند. همچنین از بازیکنانم بابت عملکرد عالیشان قدردانی میکنم.»