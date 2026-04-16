آربلوا: اخراج کاماوینگا بازی را نابود کرد
آربلوا پس از شکست رئال مقابل بایرن و حذف از لیگ قهرمانان، اخراج جنجالی کاماوینگا را «غیرقابلتوضیح» دانست و گفت تمام تلاش تیمش با یک تصمیم داور از بین رفت.
به گزارش ایلنا، آربلوا پس از شکست ۴-۳ رئال مادرید در خانه بایرن مونیخ و حذف از لیگ قهرمانان اروپا، در گفتوگویی با شبکه موویستار از تصمیم داور درباره اخراج کاماوینگا در دقایق پایانی شدیداً انتقاد کرد. او گفت: «نمیشود یک بازیکن را اینطور اخراج کرد. داور حتی نمیدانست کاماوینگا کارت زرد دارد. همین یک تصمیم رقابتی بسیار زیبا را نابود کرد.»
او درباره وضعیت کاماوینگا پس از بازی نیز توضیح داد: «مثل بقیه بازیکنان بود.» آربلوا ادامه داد: «برای بازیکنانم ناراحتم. آنها تمام تلاششان را گذاشتند و دردناک است که امسال برای شانزدهمین بار قهرمان نخواهیم شد. اما با سربلندی به مادرید برمیگردیم چون فرصتهای زیادی داشتیم و هرچه در توان داشتیم انجام دادیم.»
سرمربی رئال تأکید کرد که ترکیب تیمش را بهترین گزینه ممکن برای مقابله با پرس سنگین بایرن میدانست و اگر به عقب برگردد دوباره همین انتخاب را انجام میدهد. او گفت فرصتهای زیادی برای گلزنی داشتند اما نتوانستند از آنها استفاده کنند.
آربلوا حالوهوای رختکن را نیز «بسیار آزردهخاطر» توصیف کرد و افزود: «دوست داشتیم اگر قرار است حذف شویم، به شکل دیگری باشد. این اخراج برای هیچکس قابل درک نیست و احساس بیعدالتی از همینجا شروع میشود. تمام تلاش تیم با تصمیم داور از بین رفت.»
او با اشاره به اینکه داور حتی از کارت اول کاماوینگا مطلع نبوده گفت: «بازیکنان بایرن رفتند و به داور گفتند این کارت دوم است. بدتر این است که داور نمیدانسته بازیکن اخطاری دارد؛ یعنی اشتباه دوچندان.»
آربلوا در پاسخ به اینکه آیا نکته مثبتی از این بازی استخراج میشود یا نه، گفت: «الان نمیدانم. همانطور که همیشه گفتهام مسئول تمام شکستها من هستم. بازیکنان هرچه داشتند، گذاشتند.»
در پایان درباره آیندهاش گفت: «اصلاً نگران نیستم. من فرزند این باشگاه هستم و هر تصمیمی را که گرفته شود میپذیرم. تنها چیزی که میخواهم این است که رئال مادرید به پیروزی ادامه دهد.»