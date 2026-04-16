آرتتا: این یک دستاورد تاریخی است

به گزارش ایلنا، آرسنال چهارشنبه شب در بازی برگشت مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه امارات میزبان اسپورتینگ لیسبون بود. تساوی 0-0 در پایان 90 دقیقه و برتری شاگردان آرتتا در دیدار رفت، صعود این تیم را به جمع چهار تیم برتر رقابت‌ها قطعی کرد.

میکل آرتتا پس از بازی در نشست خبری حاضر شد و با ابراز قدردانی از هواداران گفت: پیام من قدردانی محض است. کاری را انجام دادیم که در تاریخ باشگاه بی‌سابقه بوده، آن هم با وجود غیبت چند بازیکن مهم.

سرمربی آرسنال درباره مرحله بعد گفت: دو شب جادویی در پیش خواهیم داشت؛ یکی در مادرید و یکی در امارات.

او درباره مصدومیت مادوئکه توضیح داد: مشکل زانو داشت و مجبور شدیم او را تعویض کنیم.

آرتتا عملکرد تیمش را قابل‌قبول توصیف کرد: موقعیت‌های زیادی داشتیم اما گل نزدیم؛ این لحظات تعیین‌کننده در مسیر صعود و قهرمانی هستند. او تأکید کرد که تیم باید در استفاده از موقعیت‌ها بهتر عمل کند.

در پایان و درباره شرایط خودش گفت: ای کاش از ۴۸ ساعت گذشته‌مان مستندی ضبط می‌شد تا بفهمید چه روزهای سختی پشت سر گذاشتیم.

