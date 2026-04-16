آرتتا: این یک دستاورد تاریخی است
آرسنال با تساوی بدون گل مقابل اسپورتینگ و برتری مجموع، برای اولینبار در تاریخ باشگاه به نیمهنهایی لیگ قهرمانان رسید.
به گزارش ایلنا، آرسنال چهارشنبه شب در بازی برگشت مرحله یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه امارات میزبان اسپورتینگ لیسبون بود. تساوی 0-0 در پایان 90 دقیقه و برتری شاگردان آرتتا در دیدار رفت، صعود این تیم را به جمع چهار تیم برتر رقابتها قطعی کرد.
میکل آرتتا پس از بازی در نشست خبری حاضر شد و با ابراز قدردانی از هواداران گفت: پیام من قدردانی محض است. کاری را انجام دادیم که در تاریخ باشگاه بیسابقه بوده، آن هم با وجود غیبت چند بازیکن مهم.
سرمربی آرسنال درباره مرحله بعد گفت: دو شب جادویی در پیش خواهیم داشت؛ یکی در مادرید و یکی در امارات.
او درباره مصدومیت مادوئکه توضیح داد: مشکل زانو داشت و مجبور شدیم او را تعویض کنیم.
آرتتا عملکرد تیمش را قابلقبول توصیف کرد: موقعیتهای زیادی داشتیم اما گل نزدیم؛ این لحظات تعیینکننده در مسیر صعود و قهرمانی هستند. او تأکید کرد که تیم باید در استفاده از موقعیتها بهتر عمل کند.
در پایان و درباره شرایط خودش گفت: ای کاش از ۴۸ ساعت گذشتهمان مستندی ضبط میشد تا بفهمید چه روزهای سختی پشت سر گذاشتیم.