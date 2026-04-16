چهار غول اروپا در مسیر فینال لیگ قهرمانان اروپا

به گزارش ایلنا، مرحله نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان اروپا امسال با حضور تیم‌هایی از چهار لیگ مطرح اروپا برگزار می‌شود؛ بایرن مونیخ، پاری‌سن‌ژرمن، اتلتیکومادرید و آرسنال. غیبت نماینده‌ای از ایتالیا تنها نکته متفاوت این مرحله است؛ جایی که فرمت جدید رقابت‌ها، تنوع و توازن بیشتری ایجاد کرده است.

در بخش بالای جدول، پاری‌سن‌ژرمن و بایرن مونیخ در ۲۸ آوریل بازی رفت را در پاریس برگزار می‌کنند و یک روز بعد اتلتیکومادرید در مادرید میزبان آرسنال خواهد بود. دیدارهای برگشت به‌ترتیب ۵ مه در لندن و ۶ مه در مونیخ انجام می‌شود.

تقابل بایرن و پاری‌سن‌ژرمن، جذاب‌ترین بازی این مرحله محسوب می‌شود؛ دو تیمی که طی سال‌های اخیر بارها مقابل هم قرار گرفته‌اند و به یک رقابت کلاسیک مدرن تبدیل شده‌اند. از بازی ۲-۱ بایرن در مرحله لیگ همین فصل گرفته تا پیروزی ۲-۰ پاری‌سن‌ژرمن در جام جهانی باشگاه‌ها و حتی مصدومیت تلخ جمال موسیالا—all این‌ها به حساسیت جدال جدید اضافه می‌کند. این دو تیم در دو سال گذشته نیز بارها به هم رسیده‌اند و نتایج متفاوتی رقم خورده است؛ از شکست پاریس در مونیخ تا قهرمانی همین تیم در آلیانز آرنا فصل گذشته.

در سوی دیگر، اتلتیکومادرید و آرسنال برای سومین بار در رقابت‌های اروپایی با هم روبه‌رو می‌شوند. آخرین تقابل آن‌ها در مرحله لیگ همین فصل بود که با برد ۴-۰ آرسنال پایان یافت، اما خاطره خوش اتلتیکو به نیمه‌نهایی لیگ اروپا در فصل ۱۸-۲۰۱۷ برمی‌گردد؛ جایی که شاگردان سیمئونه پس از تساوی ۱-۱ در لندن و پیروزی ۱-۰ در مادرید، راهی فینال شدند.

آرسنالِ این فصل اما در مسیر لیگ قهرمانان فراز و نشیب زیادی داشته است؛ از دست دادن صدر جدول لیگ برتر، دشواری برابر اسپورتینگ و لورکوزن، و نگرانی بابت مصدومان کلیدی. با این وجود، بازگشت احتمالی چند بازیکن مهم می‌تواند امیدهای آرتتا را زنده نگه دارد، هرچند احتمالاً حضور مرینو در این مرحله منتفی است.

