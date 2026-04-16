چهار غول اروپا در مسیر فینال لیگ قهرمانان اروپا
نیمهنهایی لیگ قهرمانان اروپا با حضور بایرن مونیخ، پاریسنژرمن، اتلتیکومادرید و آرسنال برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، مرحله نیمهنهایی لیگ قهرمانان اروپا امسال با حضور تیمهایی از چهار لیگ مطرح اروپا برگزار میشود؛ بایرن مونیخ، پاریسنژرمن، اتلتیکومادرید و آرسنال. غیبت نمایندهای از ایتالیا تنها نکته متفاوت این مرحله است؛ جایی که فرمت جدید رقابتها، تنوع و توازن بیشتری ایجاد کرده است.
در بخش بالای جدول، پاریسنژرمن و بایرن مونیخ در ۲۸ آوریل بازی رفت را در پاریس برگزار میکنند و یک روز بعد اتلتیکومادرید در مادرید میزبان آرسنال خواهد بود. دیدارهای برگشت بهترتیب ۵ مه در لندن و ۶ مه در مونیخ انجام میشود.
تقابل بایرن و پاریسنژرمن، جذابترین بازی این مرحله محسوب میشود؛ دو تیمی که طی سالهای اخیر بارها مقابل هم قرار گرفتهاند و به یک رقابت کلاسیک مدرن تبدیل شدهاند. از بازی ۲-۱ بایرن در مرحله لیگ همین فصل گرفته تا پیروزی ۲-۰ پاریسنژرمن در جام جهانی باشگاهها و حتی مصدومیت تلخ جمال موسیالا—all اینها به حساسیت جدال جدید اضافه میکند. این دو تیم در دو سال گذشته نیز بارها به هم رسیدهاند و نتایج متفاوتی رقم خورده است؛ از شکست پاریس در مونیخ تا قهرمانی همین تیم در آلیانز آرنا فصل گذشته.
در سوی دیگر، اتلتیکومادرید و آرسنال برای سومین بار در رقابتهای اروپایی با هم روبهرو میشوند. آخرین تقابل آنها در مرحله لیگ همین فصل بود که با برد ۴-۰ آرسنال پایان یافت، اما خاطره خوش اتلتیکو به نیمهنهایی لیگ اروپا در فصل ۱۸-۲۰۱۷ برمیگردد؛ جایی که شاگردان سیمئونه پس از تساوی ۱-۱ در لندن و پیروزی ۱-۰ در مادرید، راهی فینال شدند.
آرسنالِ این فصل اما در مسیر لیگ قهرمانان فراز و نشیب زیادی داشته است؛ از دست دادن صدر جدول لیگ برتر، دشواری برابر اسپورتینگ و لورکوزن، و نگرانی بابت مصدومان کلیدی. با این وجود، بازگشت احتمالی چند بازیکن مهم میتواند امیدهای آرتتا را زنده نگه دارد، هرچند احتمالاً حضور مرینو در این مرحله منتفی است.