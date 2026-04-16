اشتباه کاماوینگا همهچیز را برای رئال خراب کرد
رئال مادرید در آلیانز آرنا نمایش خوبی داشت، اما یک تصمیم عجیب از سوی کاماوینگا در دقیقه ۸۵، جریان بازی را عوض کرد و با کارت قرمز او تمام برنامههای رئال فرو ریخت.
به گزارش ایلنا، رئال مادرید در آلیانز آرنا عملکرد مثبتی ارائه داد، اما یک حرکت غیرضروری از ادواردو کاماوینگا باعث شد تمام تلاش این تیم در آستانه وقتهای اضافه از بین برود. رئال ۳-۲ پیش بود که در دقیقه ۸۵ کاماوینگا پس از توقف بازی توسط داور، توپ را برداشت و آن را به بازیکنان بایرن نداد. اسلاوکو وینچیچ این رفتار را اتلاف وقت عمدی تشخیص داد و با نشان دادن کارت زرد دوم، هافبک فرانسوی را اخراج کرد.
ایتورالده گونزالس، کارشناس داوری آ.اس، این تصمیم را سختگیرانه دانست و گفت: «در این سطح برای چنین صحنهای کارت زرد نباید داده شود، هرچند کاماوینگا هم نباید این کار را انجام میداد.»