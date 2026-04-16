اینفانتینو: ایران قطعاً در جام جهانی حضور خواهد داشت

به گزارش ایلنا به نقل از ESPN، جانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا)، روز چهارشنبه اعلام کرد که تیم ملی ایران «قطعاً» در جام جهانی تابستان آینده شرکت خواهد کرد. این در حالی است که تداوم درگیری‌ها میان ایران و ایالات متحده، تردیدهایی را درباره حضور این تیم ایجاد کرده بود.

آغاز این تنش‌ها در ۲۸ فوریه، بلافاصله ابهاماتی را درباره توانایی و حتی تمایل ایران برای حضور در جام جهانی به‌وجود آورد؛ رقابت‌هایی که ایران در مارس ۲۰۲۵ به‌عنوان یکی از تیم‌های برتر آسیا جواز حضور در آن را کسب کرده بود.

این دوره از جام جهانی به میزبانی مشترک ایالات متحده، کانادا و مکزیک برگزار می‌شود و قرار است تیم ملی ایران تمامی دیدارهای مرحله گروهی خود را در خاک آمریکا انجام دهد.

در نیمه نخست ماه مارس، برخی مقامات ایرانی احتمال داده بودند که تیم ملی قادر به حضور در این رقابت‌ها نباشد یا امکان سفر به آمریکا را نداشته باشد و حتی پیشنهاد انتقال بازی‌های ایران به مکزیک مطرح شده بود. با این حال، کلودیا شینباوم، رئیس‌جمهور مکزیک، هفته گذشته تأیید کرد که فیفا با این درخواست مخالفت کرده و برگزاری مسابقات طبق برنامه از پیش تعیین‌شده انجام خواهد شد.

اینفانتینو که در جریان نشستی در واشنگتن سخن می‌گفت، اظهار داشت:«تیم ایران قطعاً به جام جهانی خواهد آمد. امیدواریم تا آن زمان شرایط به سمت صلح پیش برود، چرا که این موضوع قطعاً کمک‌کننده خواهد بود. اما ایران باید بیاید؛ آن‌ها نماینده مردم خود هستند، صعود کرده‌اند و بازیکنان می‌خواهند بازی کنند.»

او همچنین با اشاره به بازدید اخیر خود از اردوی تیم ملی ایران در ترکیه افزود:«دو هفته پیش به آنتالیا رفتم و آن‌ها را دیدم. بازیکنان واقعاً انگیزه بالایی برای حضور در جام جهانی دارند و باید هم بازی کنند؛ چرا که ورزش باید فراتر از سیاست باشد.»

رئیس فیفا ادامه داد:«ما در دنیای واقعی زندگی می‌کنیم، اما اگر نهادی باشد که به ایجاد پل‌های ارتباطی و حفظ آن‌ها باور داشته باشد، آن نهاد ما هستیم.»

بر اساس برنامه اعلام‌شده، کاروان تیم ملی ایران باید حداکثر تا ۱۰ ژوئن در اردوی خود در آریزونا حاضر شود تا برای رقابت‌هایی که از ۱۱ ژوئن تا ۱۹ جولای برگزار می‌شود، آماده شود. نخستین دیدار ایران در تاریخ ۱۵ ژوئن مقابل نیوزیلند در ورزشگاه سوفای کالیفرنیا خواهد بود. این تیم سپس در ۲۱ ژوئن برابر بلژیک قرار می‌گیرد و در ۲۶ ژوئن نیز به مصاف مصر خواهد رفت.

