اعلام ترکیب دو تیم بایرن مونیخ و رئال مادرید
کد خبر : 1773913
ترکیب دو تیم بایرن مونیخ و رئال مادرید مشخص شد.
به گزارش ایلنا، از ساعت 22:30 امشب دو تیم بایرن مونیخ و رئال مادرید در چارچوب مسابقات مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا به مصاف هم خواهند رفت.
ترکیب دو تیم برای این دیدار به شرح زیر است:
بایرن مونیخ: نویر، اوپامکانو، تاه، کیمیش، گنبری، هری کین، لوئیز دیاز، اولیسه، لایمر، استانسیچ، پاولوویچ
رئال مادرید: لونین، ترنت، میلیتائو، رودیگر، مندی، براهیم، بلنیگام، والورده، آردا گولر، امباپه، وینیسیوس