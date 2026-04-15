اعلام ترکیب دو تیم بایرن مونیخ و رئال مادرید

به گزارش ایلنا، از ساعت 22:30 امشب دو تیم بایرن مونیخ و رئال مادرید در چارچوب مسابقات مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا به مصاف هم خواهند رفت.

ترکیب دو تیم برای این دیدار به شرح زیر است:

بایرن مونیخ: نویر، اوپامکانو، تاه، کیمیش، گنبری، هری کین، لوئیز دیاز، اولیسه، لایمر، استانسیچ، پاولوویچ

رئال مادرید: لونین، ترنت، میلیتائو، رودیگر، مندی، براهیم، بلنیگام، والورده، آردا گولر، امباپه، وینیسیوس

انتهای پیام/