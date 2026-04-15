پدرو امانوئل در فهرست نامزدهای هدایت عربستان در جام جهانی
با تشدید تردیدها درباره آینده هروه رنار، نام پدرو امانوئل نیز در میان گزینههای فدراسیون فوتبال عربستان برای هدایت الاخضر در جام جهانی ۲۰۲۶ مطرح شده است.
به گزارش ایلنا، با نزدیک شدن به آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ و کمتر از دو ماه مانده تا شروع رقابتها، شایعهها درباره آینده هروه رنار روی نیمکت تیم ملی عربستان افزایش یافته و گزارشها از احتمال برکناری او حکایت دارد. عملکرد ناامیدکننده الاخضر در بازیهای اخیر باعث شده موج انتقادها در رسانهها و میان هواداران شدت بگیرد.
روزنامه «الشرق الاوسط» خبر داده که فدراسیون فوتبال عربستان پنج گزینه را برای انتخاب سرمربی جدید بررسی میکند؛ سه مربی شاغل در لیگ روشن و دو گزینه خارجی که تجربه حضور در فوتبال عربستان را ندارند. در این میان، برنامه «دورینا غیر» اعلام کرده که سه گزینه داخلی عبارتند از بریکلیس شاموسکا (التعاون)، جورجوس دونیس (الخلیج) و پدرو امانوئل (الفیحاء).
سرجیو لیته، مدیر برنامههای پدرو امانوئل، در گفتگو با «کووورة» تأیید کرده که قرارداد این مربی پرتغالی در پایان فصل به پایان میرسد و او در حال بررسی تمام گزینههای ممکن است. لیته گفت: «امانوئل فصل بسیار خوبی داشته و در عربستان با چند باشگاه مختلف عملکرد موفقی ارائه داده است. طبیعی است که هدایت تیم ملی عربستان یکی از گزینهها باشد. او به این کشور علاقه دارد، هرچند هنوز مربی نسبتاً جوانی محسوب میشود و پیشنهادهایی از چند باشگاه دیگر نیز دارد.»
او همچنین به شایعاتی درباره توافق امانوئل با التعاون برای فصل آینده واکنش نشان داد و گفت: «فعلاً نمیخواهیم درباره این گمانهزنیها صحبت کنیم. تمرکز او فعلاً روی اهداف الفیحاء است.»
پدرو امانوئل ۵۱ ساله از دسامبر ۲۰۲۴ هدایت الفیحاء را بر عهده دارد و در ۵۲ مسابقه، ۱۶ برد، ۱۴ تساوی و ۲۲ شکست کسب کرده است. او پیشتر هدایت التعاون، النصر (به صورت موقت) و الخلیج را نیز بر عهده داشته است.