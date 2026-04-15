کارمبئو: رئال برای عبور از بایرن باید زجر بکشد

به گزارش ایلنا، نگاه دنیای فوتبال امشب به مونیخ دوخته شده؛ جایی که بایرن مونیخ پس از پیروزی ۲ بر ۱ در سانتیاگو برنابئو، اکنون در خانه میزبان رئال مادرید است. کریستین کارمبئو، هافبک اسبق فرانسوی که دو قهرمانی اروپا با رئال در کارنامه دارد، در گفت‌وگویی با بیلد به تحلیل این تقابل سرنوشت‌ساز پرداخت.

کارمبئو که تجربه‌های تلخ و شیرین زیادی از مواجهه با باواریایی‌ها دارد، درباره رقیب آلمانی گفت: «من عاشق بایرن مونیخ هستم و احترام زیادی برایشان قائلم. بارها مقابل بایرن بازی کرده‌ام؛ گاهی آن‌ها برنده شدند و گاهی من. هنوز خوب یادم هست که در سال ۲۰۰۰ با عبور از بایرن راهی فینال شدیم.»

او درباره شرایط دو تیم در سال ۲۰۲۶ نیز دیدگاه روشنی دارد: «کمپانی کارش را در بایرن عالی انجام داده است. رئال برای اینکه شانس داشته باشد باید آماده زجر کشیدن باشد و خیلی بیشتر از همیشه انرژی بگذارد. اختلاف تنها یک گل است و جبران آن غیرممکن نیست؛ تاریخ نشان داده رئال استاد بازگشت‌های بزرگ است.»

با وجود این، او قدرت بایرن در آلیانتس آرنا را نیز یادآور شد: «بایرن در خانه بسیار قدرتمند و ترسناک است. به همین دلیل شانس دو تیم دقیقاً ۵۰-۵۰ است.»

برنده این دوئل کلاسیک در نیمه‌نهایی باید به مصاف پاری‌سن‌ژرمنِ مدافع عنوان قهرمانی برود و در سمت دیگر جدول نیز اتلتیکو مادرید منتظر پیروز دیدار آرسنال و اسپورتینگ است.

