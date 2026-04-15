شوک به توپچیها در آستانه بازی سرنوشتساز
احتمال غیبت ساکا مقابل منچسترسیتی قوت گرفت
میکل آرتتا با تایید تداوم مصدومیت بوکایو ساکا از ناحیه آشیل، از احتمال بالای غیبت این ستاره در نبرد سرنوشتساز قهرمانی مقابل منچسترسیتی خبر داد.
به گزارش ایلنا، آرسنال این روزها به شدت نگران وضعیت آمادگی ساکا است؛ بازیکنی که از زمان فینال جام اتحادیه در ماه گذشته، دیگر برای این باشگاه به میدان نرفته است. این ستاره ۲۴ ساله تمرینات پیش از بازی برگشت مرحله یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان مقابل اسپورتینگ لیسبون را از دست داد و همچنان با مصدومیت کهنه و آزاردهنده آشیل دست و پنجه نرم میکند.
غیبت او که اکنون به سه مسابقه متوالی رسیده، با افت محسوس فرم بدنی صدرنشین لیگ برتر همزمان شده است؛ تیمی که سه بازی از چهار دیدار اخیر خود در تمامی رقابتها را با شکست پشت سر گذاشته است.
امیدواری آرتتا به ریکاوری سریع
آرتتا با احتیاط درباره روند توانبخشی ستاره خود صحبت کرد و معتقد است که تیم پزشکی در حال رصد چگونگی واکنش بدن ساکا به افزایش فشار تمرینات است.
سرمربی آرسنال تصریح کرد: «این موضوعی است که او مدتی با خود یدک میکشید؛ یک مشکل در ناحیه آشیل بود. روند رو به جلو است اما امیدواریم موضوع فقط مربوط به چند روز باشد و نه چند هفته. با این حال او باید ببیند وقتی فشار تمرین بیشتر میشود، بدنش به این نوع پیشرفت چه واکنشی نشان میدهد.»
زمانی که از او سوال شد که آیا از بازیکنانش میخواهد با وجود ناراحتی جسمانی به خود فشار بیاورند و ریسک مصدومیت طولانیمدت را در این مقطع حیاتی بپذیرند، این مربی اسپانیایی پاسخ داد: «آنها سعی میکنند این کار را انجام دهند. ما میدانیم که در این بازه زمانی حساس از فصل، در اختیار داشتن بازیکنان چقدر اهمیت دارد. مشخص است که ما اکنون هفتههاست چهار یا پنج بازیکن فیکس خود را در اختیار نداریم که این موضوع تأثیرگذار است. به همین دلیل قطعا به بازگشت آنها نیاز داریم.»
بحران آمادگی در اردوگاه توپچیها
غیبت ساکا ضربه بزرگی به شتاب آرسنال در مسیر قهرمانی زده است. آرتتا علاوه بر او، در حال مدیریت وضعیت دکلان رایس و یورین تیمبر نیز هست؛ هرچند او ادعاهای مربوط به ناامیدی هواداران از عدم شفافیت باشگاه درباره اخبار تیم را رد کرد.
او در دفاع از رویکرد خود در قبال بهروزرسانی وضعیت مصدومان و رابطهاش با هواداران ورزشگاه امارات افزود: «من اصلاً چنین چیزی را از سوی هواداران حس نمیکنم و خیلی از آنها را میشناسم؛ چنین حسی ندارم. شاید از بین ۶۰ هزار نفر [تعدادی اینطور باشند]، اما اکثریت آنها صرفنظر از اینکه چه کسی بازی میکند، از دیدن تیم خوشحال هستند. هیچ مربیای... فکر میکنم اگر کنفرانس خبریای به من بدهید که در آن [آنها] ترکیب را به من دیکته کنند، آن وقت درباره موضوع متفاوتی حرف میزنیم اما فکر نمیکنم قضیه این باشد.»
نبرد سرنوشتساز در راه است
آرسنال با ۶ امتیاز اختلاف صدرنشین لیگ برتر است، اما شکست در تقابل آتی با سیتی میتواند این فاصله را به نصف کاهش دهد. آرتتا از ستارههای مصدوم خود خواسته است تا «فوراً» بازگردند تا پیش از آنکه کنترل کورس قهرمانی از دستشان خارج شود، جلوی افت تیم را بگیرند. با توجه به اینکه سیتی یک بازی عقبافتاده دارد، نتیجه نبرد آخر هفته در ورزشگاه اتحاد احتمالاً تعیینکننده مقصد نهایی جام قهرمانی در هفتههای پایانی فصل خواهد بود.