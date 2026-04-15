پیشبینی مهندس آلمانی محقق شد
ادعای جنجالی کروس درباره ناکامی بارسا به واقعیت پیوست
ستاره سابق کهکشانیها در ماه ژانویه با اطمینان خاطر تاکید کرده بود که بلوگرانا با سبک بازی فعلی خود، هیچ شانسی برای فتح لیگ قهرمانان اروپا نخواهد داشت.
به گزارش ایلنا، آرشیو رسانهها معمولا به منبعی برای دردسر تبدیل میشود، به ویژه در جهان پرهیاهوی فوتبال، اما در این پرونده خاص، برای اثبات درستی ادعای کروس به کار میآید. بارسا شب گذشته در جدال با اتلتیکو از گردونه لیگ قهرمانان خارج شد تا مشخص شود حق کاملاً با ستاره سابق رئال بوده است.
ملیپوش سابق و آلمانی رئال مادرید که هیچ ابایی از بیان صریح دیدگاههایش ندارد، در ماه ژانویه پیشبینی کرده بود که اگر بارسلونا شیوه بازی خود را متحول نکند، با چه سرنوشت تلخی در قاره سبز روبرو خواهد شد.
پس از آنکه بلوگرانا در ژانویه موفق شد فینال سوپرجام اسپانیا را از رئال مادرید برباید، کروس در پادکست اختصاصی خود به نقد سبک بازی بارسا پرداخت و مدعی شد که بدون تغییر در متد بازی، فتح اروپا برای آنها غیرممکن است و هر رقیبی توانایی حذفشان را دارد.
کروس در آن مقطع اظهار داشت: «آنها هنوز از بابت سوپرجام اسپانیا خیلی خوشحالند، اما حالا لیگ قهرمانان برای بارسا فرا میرسد، جایی که مقابل رقبای سطح بالا بازی میکنند. آنها هیچ جام بینالمللی نخواهند برد، قهرمان لیگ قهرمانان نخواهند شد. اگر خسته باشید و سبک بازی را تغییر ندهید، میزان آسیبپذیریتان کاملاً آشکار میشود. هر تیمی میتواند به آنها ضربه بزند و از لیگ قهرمانان حذفشان کند.»
این نخستین بار نیست که کروس متد بازی بارسای تحت هدایت فلیک را زیر تیغ نقد میبرد. او در فصل گذشته نیز یادآور شده بود که با این شیوه دفاعی، دستیابی به جام قهرمانی محال است.
تا به امروز، تیم فلیک در طول دو سال حضور او روی نیمکت، موفق به عبور از مراحل حذفی و رسیدن به فینال نشده است تا مهر تأییدی بر فرضیه کروس زده شود.