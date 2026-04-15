به گزارش ایلنا، گارناچو از زمان انتقال ۴۰ میلیون پوندی‌اش از یونایتد، برای تثبیت جایگاه خود در ترکیب اصلی چلسی با چالش‌های زیادی روبرو بوده است. این بازیکن ۲۱ ساله در تمامی رقابت‌های این فصل ۳۸ بار به میدان رفته، اما اغلب نقش حاشیه‌ای داشته و تنها در ۱۴ بازی لیگ برتر در ترکیب ابتدایی قرار گرفته است. طبق گزارش «تاک اسپورت»، او اکنون تمامی ویدیوهای مربوط به چلسی را از حساب شخصی تیک‌تاک خود حذف کرده و دو کلیپ از دوران حضورش در منچستریونایتد را بازنشر داده است.

تأمل در وداع با اولدترافورد

گارناچو در مصاحبه‌ای صریح درباره جدایی‌اش از شیاطین سرخ، به پیوندهای عاطفی عمیقی اشاره کرد که هنوز با باشگاهی که او را پرورش داده، دارد. در حالی که او نقش خود را در به بن‌بست رسیدن دوران حضورش در منچستر پذیرفت، اعتراف کرد که عشق هواداران یونایتد همچنان بخش مهمی از مسیر حرفه‌ای اوست.

گارناچو در گفتگو با بخش رسانه‌ای لیگ برتر درباره جدایی‌اش و اینکه آیا از چیزی پشیمان است یا خیر، گفت: «شاید بله، چون من عاشق آن باشگاه بودم. آن‌ها از همان ابتدا به من اعتماد به نفس دادند. از اسپانیا، من را به آکادمی آوردند و سپس راهی تیم اصلی کردند. بنابراین حدود چهار یا پنج سال آنجا بودم و عشق فوق‌العاده‌ای از سوی همه دریافت کردم.»

او در ادامه افزود: «به یاد دارم در ۶ ماه آخر، دیگر مثل قبل در منچستریونایتد بازی نمی‌کردم. نیمکت‌نشین شده بودم که البته اتفاق بدی نیست. من فقط ۲۰ سال داشتم، اما در ذهنم این‌طور بود که باید در هر بازی حضور داشته باشم. در افکارم، شاید تقصیر خودم هم بود که شروع به انجام برخی کارهای اشتباه کردم.»

زندگی پس از منچستر

با وجود اعتراف به اشتباهات گذشته، گارناچو تأکید کرد که نسبت به تعهدات فعلی‌اش در استمفوردبریج حرفه‌ای عمل می‌کند.

او با جزئیات درباره ذهنیت فعلی و تعهدش به پروژه بلندمدت آبی‌ها توضیح داد: «اما بله، آن فقط لحظه‌ای از زندگی بود و گاهی اوقات شما مجبور به تصمیم‌گیری هستید. من واقعاً افتخار می‌کنم که اینجا [در چلسی] هستم و همچنان در لیگ برتر و در باشگاهی مثل این حضور دارم. همه می‌دانند چه تیمی داریم و چه کارهایی می‌توانیم انجام دهیم.»

وی خاطرنشان کرد: «گاهی اوقات لحظات بهتر یا بدتری داریم، من به حضور در اینجا افتخار می‌کنم اما در مورد یونایتد، هیچ حرف بدی برای گفتن درباره باشگاه، هیچ‌کس در باشگاه یا هم‌تیمی‌هایم ندارم. این فقط لحظه‌ای در زندگی است که تغییر می‌کند و زندگی ادامه دارد.»

ابهام در آینده آبی‌ها

اگرچه قرارداد او تا سال ۲۰۳۲ اعتبار دارد، اما گارناچو با تابستانی نامطمئن روبروست؛ به ویژه اگر چلسی تصمیم بگیرد او را به خاطر فعالیت‌هایش در رسانه‌های اجتماعی جریمه کند.

انزو فرناندز، نایب‌کاپیتان تیم، اخیراً به دلیل اشاره به انتقال به رئال مادرید با دو جلسه محرومیت روبرو شد و پیروزی در جام حذفی مقابل پورت ویل و شکست لیگ برابر منچسترسیتی را از دست داد. با این حال، مارک کوکوریا علیرغم اعتراف به اینکه رد کردن بازگشت به بارسلونا «دشوار» خواهد بود، از جریمه گریخت. این وضعیت باعث شده تا تیم تحت هدایت لیام روزنیور، در حالی که برای ماندن یا رفتن گرناچو تصمیم می‌گیرد، از هم گسیخته و بی‌انضباط به نظر برسد.

