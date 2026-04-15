بایرن مونیخ در یک قدمی دومین قهرمانی پیاپی
هری کین و باواریاییها در آستانه شکار جام نونوار شده هستند. بایرن زیر نظر کمپانی نخستین فاتح نسخه جدید بوندسلیگا لقب میگیرد.
به گزارش ایلنا، اتحادیه فوتبال آلمان (DFL) به دلیل اتمام فضای حکاکی نام قهرمانان، تغییرات ساختاری گستردهای را در جام بوندسلیگا اعمال کرد. حلقه بیرونی این جام نقرهای مشهور با نسخهای بزرگتر جایگزین شده است تا فضای کافی برای ثبت نام فاتحان آینده لیگ برتر آلمان فراهم شود. این اصلاحات از آن جهت حیاتی بود که در نسخه قبلی، هیچ جای خالی دیگری برای جاودانه کردن نام قهرمانان باقی نمانده بود.
طبق گزارش وبسایت رسمی بوندسلیگا، این عملیات دقیق توسط شرکت نقرهسازی «کوخ و برگفلد» به نمایندگی از لیگ انجام شد تا سطح کافی برای میزبانی از نام قهرمانان ۳۰ سال آینده فوتبال آلمان ایجاد شود. این جام اکنون در حلقه بیرونی خود دارای پنج نوار نقرهای است؛ در حالی که در نسخه قبلی که زمان قهرمانی تاریخی لورکوزن در فصل ۲۴-۲۰۲۳ و قهرمانی متعاقب بایرن در فصل ۲۵-۲۰۲۴ استفاده میشد، تنها سه نوار به چشم میخورد.
سپر سنگین برای کین و شرکا
ابهت فیزیکی این جام همگام با میراث آن رشد کرده است. پس از بازسازی و توسعه، «سپر قهرمانی» (Meisterschale) اکنون بیش از ۱۱ کیلوگرم وزن دارد و قطر کلی آن به ۵۶ سانتیمتر رسیده است. این جام همچنان به صورت چرخشی باقی میماند؛ به طوری که نسخه اصلی در اختیار قهرمان فعلی است و نسخههای کپی در تالار افتخارات قهرمانان پیشین در سراسر کشور نگهداری میشود.
این اولین بار نیست که سپر قهرمانی زیر تیغ تغییر میرود. این جام نخستین بار در سال ۱۹۴۹ توسط الیزابت ترسکوف طراحی و جایگزین مجسمه «ویکتوریا» شد که در هرجومرج جنگ جهانی دوم ناپدید شده بود. از آن زمان، این جام سندی زنده از فوتبال آلمان بوده و نام تمامی قهرمانان از ویافبی لایپزیش در سال ۱۹۰۳ را در خود جای داده است. اتحادیه فوتبال آلمان تایید کرد که در این فرآیند جدید، قطعات جام به طور کامل از هم باز و به شکوه سابق خود بازگردانده شده است.
تاریخچه سپر در حال رشد
نخستین بازنگری اساسی در سال ۱۹۸۱ رخ داد؛ زمانی که یک حلقه نقرهای به همراه پنج سنگ تورمالین با پایه طلا به آن اضافه شد. بعدها در سال ۲۰۰۹، پنج لوح حکاکی بزرگتر برای ایجاد فضای بیشتر متصل شدند که آن نسخه تا پیش از فصل جاری (۲۶-۲۰۲۵) مورد استفاده قرار میگرفت.
این جام حتی ناهنجاریهای تاریخ فوتبال آلمان را هم در نظر گرفته است. نام سال ۱۹۲۲ دو بار روی آن حک شده تا هر دو تیم نورنبرگ و هامبورگ به رسمیت شناخته شوند و همچنین فضای خالی برای سال ۱۹۰۴، زمانی که مسابقات ناتمام ماند، در نظر گرفته شده است. تمام این جزئیات روی حلقه جدید و بزرگتر حفظ شدهاند تا تداوم تاریخی فوتبال آلمان برای کین و همعصرانش دستنخورده باقی بماند.
قرار بایرن با سرنوشت
انتظار میرود شاگردان کمپانی در تاریخ ۱۶ مه (۲۶ اردیبهشت)، پس از آخرین بازی خانگی خود مقابل کلن، رسماً از نسخه جدید جام رونمایی کنند. بایرن در حالی که تنها ۵ هفته به پایان مسابقات باقی مانده، با ۱۲ امتیاز اختلاف در صدر جدول تکیه زده است. اگر نتایج بر همین منوال پیش برود، مانوئل نویر، دروازهبان کهنهکار، تیمش را برای بالای سر بردن این سپر توسعهیافته در مقابل دیدگان هواداران آلیانز آرنا رهبری خواهد کرد.
برای هری کین، این جام بزرگتر نشاندهنده نقطه عطف دیگری در دوران پربار حضورش در آلمان خواهد بود. مهاجم انگلیسی که فصل گذشته طلسم ویترین افتخارات خود را شکست، اکنون قرار است بخشی از اولین نسلی باشد که نامش روی حلقه گسترشیافته جاودانه میشود. با ارزش بیمهای حدود ۵۰ هزار یورو، سپر قهرمانی همچنان ارزشمندترین جایزه ورزش آلمان محسوب میشود که حالا برای چندین دهه رقابت دیگر آماده شده است.