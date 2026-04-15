لیگ برتر هندبال در آستانه برگزاری

به گزارش ایلنا، لیگ برتر هندبال که در پی شرایط جنگی با وقفه مواجه شده بود، حالا در آستانه از سرگیری قرار دارد. فدراسیون هندبال طی اطلاع‌رسانی به باشگاه‌ها اعلام کرده که احتمالاً مسابقات از اواخر اردیبهشت ماه از سر گرفته خواهد شد.

با این حال، هنوز جزئیاتی درباره نحوه برگزاری رقابت‌ها منتشر نشده و مشخص نیست که لیگ به صورت متمرکز برگزار می‌شود یا تیم‌ها به روال قبلی به رقابت خواهند پرداخت.

پیگیری‌های خبرنگار ایلنا نشان می‌دهد که اکثر تیم‌های حاضر در لیگ، برنامه‌ریزی خود را برای آغاز تمرینات انجام داده‌اند و قرار است طی چهار تا پنج روز آینده تمرینات خود را از سر بگیرند؛ موضوعی که می‌تواند نشانه‌ای از جدی‌تر شدن احتمال بازگشت لیگ باشد.

با وجود این، ابهام در نحوه برگزاری مسابقات و شرایط کلی رقابت‌ها همچنان پابرجاست و باید دید تصمیم نهایی فدراسیون در روزهای آینده چه خواهد بود.

