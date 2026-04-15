مانع بزرگ هری کین در مسیر توپ طلا
جای خالی لحظات سرنوشتساز در کارنامه ستاره مونیخی
رابرت هوت، ستاره سابق فوتبال آلمان، معتقد است هری کین شانسی برای تصاحب توپ طلا ندارد.
به گزارش ایلنا، هری کین در دورههای اخیر، به ویژه از سوی چهرههایی چون پیتر کراوچ، به دلیل رکوردشکنیهای پیاپی در لباس بایرن مونیخ به عنوان بخت اصلی تصاحب جایزه بهترین بازیکن جهان معرفی شده است. با این حال، روبرت هوت دیدگاه متفاوتی را مطرح کرد و اظهار داشت: «بازیکنانی مانند لیونل مسی، کیلیان امباپه یا در گذشته کریستیانو رونالدو، اغلب کارهای خارقالعادهای انجام میدهند؛ آنها توپ را در نیمه خودی میگیرند، با چند سرتوپ پنج بازیکن را از پیش رو برمیدارند و سپس توپ را به کنج دروازه میدوزند. هری واقعاً چنین کاری انجام نمیدهد.» او در ادامه اضافه کرد: «او فقط گلهای خیلی "جذاب" زیادی نمیزند.»
هوت که تمامی دوران حرفهای خود را در فوتبال انگلیس و باشگاههایی نظیر چلسی، استوک سیتی و لسترسیتی گذرانده است، تاکید کرد که قصد تخریب این مهاجم را ندارد: «من اصلاً از او انتقاد نمیکنم؛ به نظرم او فوقالعاده است. اما آن لحظاتی که باعث شود بگویید "واو!"، هر از گاهی در بازی او غایب هستند.»
آمار نشان میدهد که کین پس از ۴۱ بازی رسمی برای بایرن مونیخ، ۴۹ گل و ۵ پاس گل به نام خود ثبت کرده است. هوت در این باره گفت: «شاید دیوانهوار به نظر برسد، چون من واقعاً درک میکنم که او چقدر بازیکن باکیفیتی است. اما آن گلهای برجسته و فراموشنشدنی، او فقط چنین گلهایی نمیزند.»
شامگاه چهارشنبه، کین و باواریاییها در دور برگشت مرحله یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان به مصاف رئال مادرید میروند. با توجه به برتری ۲ بر ۱ در دیدار رفت، شاگردان آربلوا در موقعیت ایدهآلی قرار دارند و در صورت صعود به نیمهنهایی، باید مقابل پاریسن ژرمن صفآرایی کنند.