اشلوت: برتر از پاریس بودیم اما نتوانستیم گل بزنیم
آرنه اشلوت از این که لیورپول بار دیگر نتوانست از موقعیتهای گل ایجاد شده به درستی استفاده کند ابراز ناراحتی کرد.
به گزارش ایلنا، لیورپول سهشنبه شب در چارچوب دیدارهای برگشت از مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه آنفیلد و با حمایت هواداران در یک بازی تماشایی روبروی پاری سن ژرمن به میدان رفت اما نه تنها توانست شکست ۰-۲ بازی رفت در پارک دو پرنس را جبران کند، بلکه با همین نتیجه در خانه هم شکست خورد تا از صعود به مرحله نیمه نهایی این مسابقات بازمانده باشد.
اشلوت دقایقی قبل در نشست خبری پیش از این بازی حاضر شد و با خبرنگاران گفتگو کرد.
درباره بازی
«فکر میکنم نسبت به هفته گذشته پیشرفت زیادی داشتیم. باید از بازیکنان بابت این که چقدر سخت کار کردند تمجید کنم. باید از هواداران بابت این که چطور امشب به ما کمک کردند تا برنامه بازیمان را اجرا کنیم تشکر کنم. و این یعنی اگر پرسِ از بالا داشته باشیم، داشتن هوادارانی پشت سرتان که به شما برای ادامه فشار کمک کنند، بسیار مفید است. آنها همین کار را کردند. متأسفانه این یکی از بسیاری مثالهای این فصل است که ما نتوانستیم از تعداد زیاد فرصتهایی که داشتیم گل بزنیم.
دوباره، ما از نظر شاخص xG بسیار کمتر از حد انتظار عمل کردیم و این در طول کل فصل چیزی است که مدام برایمان تکرار شده است و مصدومیت اکیتیکه را هم به این اتفاق اضافه کنید که به نظر میرسد مصدومیت بدی باشد، هنوز دقیق نمیدانیم. باز هم دخالت دیگری از کمک داور ویدیویی که به سود ما نبود هم رخ داد و این نیز برای اولین بار در این فصل نیست.
سپس طبیعتاً بسیار ناامید هستیم چون فکر میکنم لحظاتی در نیمه دوم وجود داشت که میتوانستید احساس کنید اگر الان گل بزنیم، این شب میتواند خاص شود. اما آینده برای این تیم و برای این باشگاه بسیار روشن به نظر میرسد چون نشان دادیم که میتوانیم در ورزشگاه خودمان با قهرمانان اروپا رقابت کنیم و تیم غالب باشیم. تیمهای زیادی نیستند که بتوانند مقابل پاری سن ژرمن سلطه داشته باشند و این همه موقعیت خلق کنند. اما بله، خلق موقعیت یک چیز است، گل زدن چیز دیگری.»
تصمیم برای بازگرداندن پنالتی که در نیمه دوم به لیورپول داده شده بود
«فکر میکنم احتمالاً هفته گذشته بیش از حد خوش شانس بودیم و امروز شانسمان تمام شد. هفته گذشته هم دو صحنه وجود داشت که ممکن است کمی خوش شانس بوده باشیم، هرچند در اولی که توسط کمک داور ویدیویی برگردانده شد، کاملاً واضح بود که هیچ برخوردی صورت نگرفته و توپ زده شده بود. دومی میتوانست پنالتی باشد اما اگر داور آن را اعلام نکند، فکر نمیکنم کمک داور ویدیویی باید تصمیم را برگرداند.
امروز، بهنظر من، چندتا از همین پنالتیها را این فصل دادهام و میتوانم همه را برایتان نام ببرم. از بازی خارج از خانه مقابل برنتفورد شروع کنید و بازی خارج از خانه مقابل لیدز. بله، برخوردی وجود دارد اما هرگز برای چنین چیزی پنالتی نمیدهند. اما اگر پنالتی اعلام شده باشد، معمولاً کمک داور ویدیویی میگوید برخورد را میبینم و تصمیم باید همان تصمیم داور در زمین باشد. تعجب نکردم که این یکی هم علیه ما شد اما این داستان بازی نبود.»
تعویض جو گومز پس از این که در بین دو نیمه او را وارد زمین کرده بود و همچنین آخرین وضعیت مصدومیت اکیتیکه
«او (گومز) مصدوم نشده بود اما میخواستم تعویض دیگری انجام دهم و او به من گفت: مطمئن نیستم بتوانم به دویدنهای سرعتی ادامه بدهم. کمی احساس درد میکنم. پس فکر میکنم بهتر است بیرون بیایم و ریسک نکنم. بنابراین بله، این میتوانست تعویض چهارم من باشد و نگه داشتن بازیکنی که ممکن است مصدوم شود هرگز کار عاقلانهای نیست. مجبور شدم تعویضم را عوض کنم.
درباره اکیتیکه، فکر میکنم همه در ویدیو دیدند که اوضاع خوب به نظر نمیرسد. تا دقیقه ۸۸ امشب میتوانستیم با فلوریان ویرتز، الکساندر ایساک و اکیتیکه بازی کنیم. امشب ۲۷ یا ۲۸ دقیقه هم به آن اضافه کردیم و تعجب خواهم کرد اگر بتوانیم چند دقیقه دیگر هم تا پایان فصل به آن اضافه کنیم اما نکته خوب این است که ایساک برگشته است.»
تصمیم برای فیکس کردن ایساک
«پیش از بازی گفته بودم اگر بازی به وقت اضافه برود و او در نیمه دوم بازی کند و ۴۵ دقیقه آنجا بازی کند، فقط دو دقیقه فاصله خواهد بود قبل از این که وقت اضافه نیم ساعته شروع شود و فکر نمیکنم این واقعگرایانه باشد. اما این که او ۴۵ دقیقه بازی کند و ببینیم در بین دو نیمه چه احساسی دارد و آیا میتواند پنج تا ۱۰ دقیقه به آن اضافه کند، این برای امروز ممکن بود. اما چون مجبور شدیم در نیمه اول تعویض اول را انجام دهیم، نمیخواستم پنج یا ۱۰ دقیقه بعد از شروع نیمه دوم تعویض دوم را انجام دهم. برای همین او را در بین دو نیمه بیرون آوردم.
او دوبار نزدیک بود گل بزند و به همین دلیل است که مهاجمی در سطح او را بازی میدهید، یک ضربه سر روی کرنر و فراری عالی پشت سر پاچو که خیلی نزدیک به گلزنی بود اما در نهایت آفساید شد. خوب است او را ببینیم و داشته باشیم. فکر میکنم آماده بود و اگر فکر میکردم آماده نیست، بازیاش نمیدادم. فکر میکنم اگر ما را امروز با هفته گذشته مقایسه کنید، منطقی است بگویید او کاملاً آماده بازی بود. وگرنه نمیتوانید نیمه اول را آنطور که بازی کردیم انجام دهید، هرچند نیمه دوم حتی بهتر هم بود.»
توضیحی برای از دست رفتن موقعیتها
«این کار سخت است ولی یکی از دلایل بازی دادن به ایساک و اکیتیکه این است که آنها ثابت کردهاند گلزن هستند. نمیدانم چرا اینطور است اما این بخشی از شرایط ما در این فصل بوده است. اما البته بخشی از این موضوع این است که ایساک در دسترس نبوده است. چون اگر گلزنی ثابت شده در لیگ برتر به عنوان شماره ۹ در تیمم داشته باشم، قطعاً ایساک است که بارها برای نیوکسل گل زده است. اما فکر میکنم اگر به ضربه تمام کننده دمبله نگاه کنید، ریوی هم دو دقیقه قبل همان ضربه را زد، ضربهای بسیار خوب و واکنش بسیار خوب دروازهبان. اما برنده توپ طلا دو دقیقه بعد گل بزرگی زد و گاهی باید از چنین بازیکن خاصی تمجید کرد که آن موقعیت را بسیار خوب تمام کرد.»