دییونگ: یک روز نوبت قهرمانی ما میرسد
ستاره هلندی بارسلونا پس از حذف از لیگ قهرمانان تأکید کرد تیم جوان فلیک در حال پیشرفت است و با وجود ناکامی در مرحله یکچهارم نهایی، مسیر رشد و رقابت برای قهرمانی را ادامه خواهد داد.
به گزارش ایلنا، فصل جاری نیز برای بارسلونا در لیگ قهرمانان پایان خوشی نداشت و شاگردان فلیک با وجود پیروزی ۱-۲ در زمین اتلتیکومادرید، به دلیل شکست دو گله در بازی رفت از رقابتها کنار رفتند.
پس از مسابقه، فرانکی دییونگ ضمن ابراز رضایت از عملکرد تیم گفت: «به نظرم بازی فوقالعادهای انجام دادیم. واقعاً همه جان گذاشتیم و تمام توانمان را به کار گرفتیم. باید همین مسیر را ادامه دهیم؛ تیم جوانی داریم که هر سال رشد میکند و توان رقابت برای تمام جامها را دارد.»
او درباره شرایط سخت مسابقه نیز افزود: «داشتن یک یار کمتر همیشه بازی را دشوار میکند. درباره تعویضها نظری ندارم، فقط میدانم همه هرچه در توان داشتند گذاشتند اما کافی نبود.»
دییونگ در پایان گفت: «حذف در مرحله یکچهارم همیشه ناراحتکننده است چون هدف ما قهرمانی در لیگ قهرمانان است. این نتیجه خوب نیست، اما به معنای قرار گرفتن در مسیر غلط هم نیست. در این رقابتها جزئیات تعیینکنندهاند و کمی شانس هم لازم است. اینبار شانس با ما نبود، اما اگر ادامه دهیم، روزی نوبت ما خواهد رسید.»