صحنه‌ای جنجالی که متروپولیتانو را شعله‌ور کرد

در نیمه دوم نبرد اتلتیکو و بارسلونا، برخورد شدید آرنج گاوی با صورت متئو روگری و خونریزی سنگین مدافع اتلتیکو، داوری تورپن را در مرکز انتقادات قرار داد.

به گزارش ایلنا،  در اوج درگیری‌های فیزیکی نیمه دوم، صحنه‌ای خشن تنش مسابقه را چند برابر کرد. گاوی در یک نبرد هوایی با بازویی باز به هوا پرید و آرنج او محکم به صورت متئو روگری برخورد کرد. شدت ضربه چنان بالا بود که شکاف عمیقی روی ابروی مدافع اتلتیکو ایجاد شد و خون جاری‌شده روی صورتش، پزشکان را فوری به زمین فراخواند.

در حالی که بازیکنان اتلتیکو با عصبانیت اطراف کلمنت تورپن حلقه زده بودند و با اشاره به چهره خونین هم‌تیمی‌شان تقاضای اخراج گاوی را داشتند، داور فرانسوی تنها کارت زرد نشان داد؛ تصمیمی که آتش خشم میزبان را شعله‌ورتر کرد.

روگری پس از مداوا و با باندپیچی سنگین به زمین بازگشت، اما اعتراض نیمکت اتلتیکو فروکش نکرد. آنها اعتقاد داشتند شدت برخورد بیش از یک خطای معمولی بوده و داور عملاً بارسا را از یک محرومیت جدی نجات داده است.

این اتفاق درست زمانی رخ داد که اتلتیکو در تلاش برای حفظ برتری مجموعی خود بود و حضور گاوی در زمین باعث افزایش تنش‌ها و دشوارتر شدن کار سیمئونه در مدیریت مسابقه شد.

 

اخبار مرتبط
