به گزارش ایلنا، در اوج درگیری‌های فیزیکی نیمه دوم، صحنه‌ای خشن تنش مسابقه را چند برابر کرد. گاوی در یک نبرد هوایی با بازویی باز به هوا پرید و آرنج او محکم به صورت متئو روگری برخورد کرد. شدت ضربه چنان بالا بود که شکاف عمیقی روی ابروی مدافع اتلتیکو ایجاد شد و خون جاری‌شده روی صورتش، پزشکان را فوری به زمین فراخواند.

در حالی که بازیکنان اتلتیکو با عصبانیت اطراف کلمنت تورپن حلقه زده بودند و با اشاره به چهره خونین هم‌تیمی‌شان تقاضای اخراج گاوی را داشتند، داور فرانسوی تنها کارت زرد نشان داد؛ تصمیمی که آتش خشم میزبان را شعله‌ورتر کرد.

روگری پس از مداوا و با باندپیچی سنگین به زمین بازگشت، اما اعتراض نیمکت اتلتیکو فروکش نکرد. آنها اعتقاد داشتند شدت برخورد بیش از یک خطای معمولی بوده و داور عملاً بارسا را از یک محرومیت جدی نجات داده است.

این اتفاق درست زمانی رخ داد که اتلتیکو در تلاش برای حفظ برتری مجموعی خود بود و حضور گاوی در زمین باعث افزایش تنش‌ها و دشوارتر شدن کار سیمئونه در مدیریت مسابقه شد.

