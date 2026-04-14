قلعهنویی: با دو جلسه تمرین برابر نیجریه سهدفاعه بازی کردیم
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با اشاره به شرایط سخت سفر و کمبود زمان آمادهسازی، از تصمیم خود برای استفاده از سیستم ۳-۴-۳ دفاع کرد و آن را امیدوارکننده دانست.
به گزارش ایلنا، امیر قلعهنویی پس از شکست 2–1 تیم ملی برابر نیجریه، درباره دلایل استفاده از سیستم سهدفاعه توضیحاتی ارائه داد. او با اشاره به مسیر زمینی طولانی تیم تا مرز ترکیه و نبود فرصت کافی برای تمرین گفت: «بچهها ۳۰ تا ۴۰ ساعت در راه بودند و از نظر بدنی و روانی شرایط خوبی نداشتند، اما منتظر تعیین تکلیف فدراسیون هستیم تا بتوانیم برنامهریزی دقیقی انجام دهیم.»
سرمربی تیم ملی افزود که پیش از وقوع شرایط جنگی، برنامه یکساله تیم ملی حتی با مهندسی معکوس تا پایان لیگ تنظیم شده بود، اما اکنون باید همه برای برونرفت از شرایط موجود همکاری کنند و عدالت رعایت شود.
او در بخش فنی صحبتهایش تأکید کرد: «ابزار لازم برای بازی با سیستم 3-4-3 را داریم، اما اجرای درست آن حداقل ۱۵ جلسه تمرین میخواهد. مقابل نیجریه فقط دو جلسه تمرین داشتیم.» قلعهنویی افزود تصمیم برای سهدفاعه بازی کردن ناگهانی نبوده و چندین جلسه آنالیز تخصصی برای خطوط دفاع و هافبک برگزار شده بود.
به گفته او، با وجود کمبودهای بدنی و ذهنی بازیکنان، عملکرد تیم در این مسابقه امیدوارکننده بود: «اگر حسین کنعانیزادگان از نظر بدنی شرایط بهتری داشت، احتمالاً گل اول را دریافت نمیکردیم.»