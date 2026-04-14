بر پایه گزارش روزنامه TZ، جمال موسیالا این شانس را دارد تا به چهره اول نبرد بازگشت برابر رئال مادرید بدل شود و در ارنج اصلی قهرمان آلمان برای پیکار بزرگی که چهارشنبه در آلیانز آرنا برپا می‌شود، جای بگیرد.

این ستاره ملی‌پوش آلمانی که پس از عبور از بحران‌های جسمانی ناشی از شکستگی نازک‌نی در جام جهانی باشگاه‌های تابستان گذشته، اکنون جایگاه پررنگ‌تری یافته است، احتمالاً جانشین سرژ گنابری خواهد شد که به دلیل مصدومیت زانو، حضورش در این مسابقه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

موسیالا در آخرین پیکار بوندس‌لیگا در برابر سنت پائولی که با پیروزی ۵-۰ باواریایی‌ها همراه بود، نقشی کلیدی ایفا کرد؛ او گل نخست تیمش را با ضربه سر وارد دروازه کرد، یک پاس گل داد و در نهایت به عنوان مرد برتر میدان برگزیده شد. درخشش او موجب شده تا اعتماد کادر فنی به مدیریت ونسان کمپانی بیش از پیش جلب شود؛ مربی‌ای که هم‌اکنون در حال ارزیابی نهایی برای قرار دادن یکی از تاثیرگذارترین مهره‌های قهرمان شش دوره اروپا در ترکیب ابتدایی خود مقابل رئال مادرید است.

در آستانه رویارویی با کهکشانی‌ها، چنانچه گنابری توانایی همراهی تیم را پیدا نکند، موسیالا بی‌گمان انتخاب اول برای حضور در پست هافبک تهاجمی خواهد بود.

خود این بازیکن نیز بر این باور است که به بهترین فرم بازی‌اش نزدیک شده و این موضوع، مسیر را برای او هموار می‌کند تا نسبت به نبرد رفت در سانتیاگو برنابئو (که تنها ۲۰ دقیقه فرصت بازی یافت)، نقشی حیاتی‌تر ایفا کند. با این حال، کمپانی تصمیم قطعی خود را به آخرین جلسه تمرینی موکول کرده است.

