به گزارش ایلنا، وقتی پای جدال بایرن و رئال مادرید به میان بیاید، آرین روبن یک کارشناس تمام‌عیار محسوب می‌شود. ستاره‌ای که تجربه پوشیدن پیراهن هر دو تیم را دارد، در گفتگو با رسانه رسمی باشگاه آلمانی، به کالبدشکافی تقابل این دو قطب فوتبال اروپا پرداخته است. روبن که بارها در شب‌های حساس لیگ قهرمانان نقش قهرمان را ایفا کرده، فاکتورهای کلیدی نبرد برگشت یک‌چهارم نهایی را بررسی و مدعی اصلی صعود را معرفی کرد:

بازی رفت: «به عقیده من بایرن تیم برتر میدان بود. تصور می‌کنم نتیجه آن‌طور که باید مقتدرانه نبود، اما نباید از یاد برد که حریف، رئال مادرید است. همان‌گونه که سرمربی هم اشاره کرد، در مواجهه با آن‌ها باید ۹۰ یا ۹۵ دقیقه هوشیار بمانید و تمرکزتان را حفظ کنید. حتی در لحظاتی که تصور می‌کنید ۲-۰ پیش هستید و شرایط عالی است، آن‌ها قادرند از هیچ، گل بسازند. در دنیای فوتبال، یک رقابت هیچ‌ وقت تمام‌شده نیست و رئال بهترین نماد برای این واقعیت است.»

نویر: «همه از مانوئل نویر تعریف می‌کنند. من قلباً برای او خوشحالم، چون سال‌های متمادی در کنارش بازی کردم. از نظر من او همیشه بهترین گلر جهان بوده است. وقتی او در این سن (با کمال احترام، او حالا ۴۰ ساله است) چنین سطحی از بازی را در یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان نشان می‌دهد، بار دیگر کیفیت وصف‌ناپذیر خود را به اثبات می‌رساند. اصلا غافلگیر نشدم، فقط از درخشش او خوشحالم.»

اولیسه: «او را واقعاً می‌پسندم. او در همان پست خودم بازی می‌کند. اولیسه بسیار درخشان ظاهر شده؛ پرتحرک و خلاق بازی می‌کند و کنترل توپ بسیار خوبی دارد. قطعاً شباهت‌هایی میان ما هست، اما باید در سنجیدن مقایسه‌ها احتیاط کرد. من حقیقتاً مقایسه شدن را دوست ندارم چون هر فوتبالیستی سبک خاص خودش را دارد. مسلماً شباهت‌هایی داریم، اما او بازیکن متفاوتی نسبت به من است. او واقعاً فوق‌العاده عمل می‌کند و از دیدن بازی‌اش لذت می‌برم.»

کمپانی: «واضح است که بایرن در حال حاضر تبدیل به یک تیم واقعی شده است. ونسان کمپانی عملکرد بسیار موفقی داشته است. آن‌ها با هم حمله می‌کنند و با هم به عقب برمی‌گردند. تمایز یک تیم بزرگ در همین است: اینکه چگونه در کنار هم دفاع کنند. فعلاً همه چیز به درستی پیش می‌رود و هر کسی از وظیفه خود آگاه است. آن‌ها برنامه مشخصی دارند و تقریباً در تمامی مسابقات تیم برتر هستند.»

سه‌گانه ۲۰۱۳: «مقایسه این دو مقطع دشوار است. ۱۳ سال سپری شده و فوتبال به لحاظ بدنی و جزییات پیشرفت زیادی کرده است. ما چندین سال با حضور در فینال‌ها و نیمه‌نهایی‌ها بر اروپا سلطه داشتیم. یک بار قهرمان شدیم اما معتقدم پتانسیل یک یا دو قهرمانی دیگر را هم داشتیم. ما گروه فوق‌العاده‌ای بودیم؛ تیمی از بازیکنان که مدت‌ها کنار هم بودند و بدنه اصلی تیم کاملاً با شعار "ما همان هستیم که هستیم" و حس بازی برای بایرن عجین شده بود. بایرن شبیه یک خانواده است. من این احساس را در تیم فعلی هم مشاهده می‌کنم. هنوز زود است از سلطه چندساله بگوییم، اما دست‌کم در این فصل بایرن تیم غالب است. حتی به برخی دوستانم گفته‌ام؛ برای من بایرن شانس اول قهرمانی در لیگ قهرمانان است. نوع بازی آن‌ها واقعاً تماشایی است.»

بازی برگشت: «بایرن تلاش می‌کند بازی خود را به حریف دیکته کند. نیازی به تغییر در تاکتیک نیست؛ این روش در تمام فصل پاسخ داده است. سازماندهی دفاع در زمان انتقال توپ باید دقیق باشد و تیم باید منسجم هجوم ببرد. باید با اشتیاق و ایمان کامل پا به زمین گذاشت. باید باور داشت و بدون ترس بازی کرد.»

ذهنیت: «این حساس‌ترین بخش ماجرا است. می‌بینم که ذهنیت تیم در حال حاضر در مسیر درستی قرار دارد. تیم تجربه بالایی در این قبیل بازی‌ها پیدا کرده است. هرچند چند بازیکن جوان در ترکیب هستند، اما این تیم در شرایط فعلی ترس یا فشار خاصی را حس نمی‌کند.»

رئال مادرید: «همیشه از آن‌ها به عنوان پادشاهان این جام یاد می‌شود. رئال یک باشگاه عظیم در سطح جهانی است. آن‌ها بیش از هر تیمی جام قهرمانی اروپا را دارند و این واقعیت به تنهایی گویای همه چیز است. آن‌ها مدام به دنبال ساختن بهترین تیم و جذب ستاره‌های برتر هستند؛ زمانی کهکشانی‌ها بودند و پس از آن هم با بازیکنانی مثل کریستیانو، کاکا یا ژابی آلونسو، همیشه مهره‌های بزرگ و نام‌های درخشانی در اختیار داشته‌اند.»

خطر: «هرگز نباید رئال مادرید را تمام‌شده فرض کرد. نکته‌ای که مرا تحت تأثیر قرار می‌دهد این است که آن‌ها همیشه آرامش‌شان را حفظ می‌کنند. آن‌ها حتی با دفاع در لایه‌های بسیار عقب هم راحت هستند و ناگهان با تمام توان حمله می‌کنند. گاهی فقط به یک یا دو موقعیت نیاز دارند. باید به شدت مراقب این مسئله بود. آن‌ها کیفیت فردی بسیار بالایی دارند، اما فکر می‌کنم بایرن به عنوان یک مجموعه تیمی، وضعیت بهتری دارد.»

پیش‌بینی: «بایرن صعود خواهد کرد، چون تیمی باثبات است و فعلاً همه چیز در آن از ابتدا تا انتها به درستی کار می‌کند. بایرن شبیه یک ماشین است و گمان می‌کنم تا فینال همین‌طور پیش برود. اما این فوتبال است؛ همیشه احتمال رخ دادن اتفاقی مثل کارت قرمز وجود دارد. باید کاملاً هوشیار بود و ۹۵ دقیقه با تمام حواس در جریان بازی ماند. اگر بایرن این کار را انجام دهد، از نظر من فقط یک تیم برنده از زمین خارج می‌شود.»

