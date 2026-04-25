حریف جدید تیم ملی در مسیر ۲۰۲۶ قطعی شد

به گزارش ایلنا، شب گذشته وزیر ورزش و جوانان بار دیگر تصریح کرد که اتخاذ تصمیم نهایی پیرامون حضور ایران در رقابت‌های جام جهانی بر عهده دولت است، اما در عین حال یادآور شد که تمامی تمهیدات لازم جهت آماده‌سازی تیم ملی در دستور کار قرار دارد.

امیر قلعه‌نویی، سکان‌دار تیم ملی نیز که در حال بررسی و پیگیری آخرین تدابیر خود برای حضوری مقتدرانه در جام جهانی است، از برگزاری دو مسابقه تدارکاتی دیگر پیش از شروع رسمی این تورنمنت خبر داد.

سرمربی تیم ملی درباره برپایی آخرین اردو پیش از جام جهانی تشریح کرد: «احتمالاً این اردو در ترکیه برپا شود. بنا بود بررسی کنیم که از میان پرتغال و اسپانیا با کدام تیم روبه‌رو می‌شویم تا کمپ خود را در همان کشور دایر کنیم. اکنون با توجه به شرایط پیش آمده (جنگ تحمیلی)، تنها راهکار این است که اردو را در شرایط اقلیمی ترکیه برگزار کنیم؛ همان‌جایی که پیش‌تر بودیم، منطقه‌ای به نام بلک در حد‌فاصل آنتالیا و آنالیا که از کمپ‌های بسیار باکیفیتی برخوردار است و اردو را به آنجا منتقل خواهیم کرد.»

وی در خصوص برگزاری دیدارهای دوستانه نیز خاطرنشان کرد: «یک یا دو بازی در آستانه نهایی شدن است که اجازه دهید پس از قطعی شدن اعلام کنم، اما هنوز وضعیت مشخص نیست. البته یکی از این دیدارها که قرار است در اردوی آمریکا انجام شود، قطعی شده است.»

زمانی که از سرمربی تیم ملی درباره تقابل با پورتوریکو به عنوان یکی از رقبای تدارکاتی سوال شد، او این خبر را تایید کرد و در پاسخ به اینکه آیا پورتوریکو حریفی شایسته است یا خیر، پافشاری کرد: «آخرین مسابقه که پشت درهای بسته برگزار می‌شود، بایستی با ضعیف‌ترین تیم باشد تا با شرایط پیروزی و روحیه‌ای مضاعف وارد تورنمنت شویم.

روال کار به این صورت است که در دو نیمه ۴۵ دقیقه‌ای، دو گروه متفاوت را در ترکیب قرار می‌دهیم. البته من شخصاً تمایل دارم در بازی‌های دوستانه با تیم‌های بزرگ مصاف دهیم، چنان‌که در سال ۲۰۰۷ بدون لژیونرها با مکزیک بازی کردم و چهار گل هم دریافت کردم. همین نبرد با نیجریه در مقایسه با پیروزی پنج گله مقابل کاستاریکا، دستاوردهای بسیار بیشتری برای من داشت.»

امیر قلعه‌نویی در انتهای سخنان خود اظهار داشت: «نباید از شرایط دشوار کنونی بهانه بسازیم. من مطلع هستم که تمامی مسئولان ورزش، وزارت امور خارجه و فدراسیون فوتبال در تلاشند تا دو یا سه بازی باکیفیت را هماهنگ کنند. اگر این امر محقق شود بسیار عالی است، اما در غیر این صورت، آیا باید به بهانه‌تراشی روی بیاوریم؟»

