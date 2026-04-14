به گزارش ایلنا، بایرن مونیخ و دیگر علاقه‌مندان به جذب آنتونی گوردون، ممکن است در مسیر انتقال این ستاره از نیوکسل یونایتد با فرصت طلایی و برتری مهمی مواجه شوند. بر پایه گزارش فابریتزیو رومانو، «کلاغ‌ها» به احتمال فراوان در بازار تابستانی پیش‌رو، دست‌کم یک یا شاید دو مهره کلیدی خود را واگذار خواهند کرد.

شبکه اسکای اسپورت پیش از این با صراحت بیشتری، به ویژه درباره تمایل باواریایی‌ها به جذب گوردون، اطلاع‌رسانی کرده بود. طبق این ادعا، گفتگوها با این ملی‌پوش انگلیسی از مدتی قبل به مرحله «بسیار جدی» رسیده است، هرچند که هنوز ارتباط رسمی با مدیران نیوکسل برقرار نشده است.

با این حال، گفته می‌شود این مهره ۲۵ ساله به عنوان «انتخاب نخست» برای تقویت جناح چپ خط حمله در نظر گرفته شده تا در کنار لوییس دیاز که فعلاً بازیکنی بدون جانشین به حساب می‌آید، قرار بگیرد.

اسکای قیمت احتمالی این جابه‌جایی را حدود ۶۰ میلیون یورو تخمین زده است؛ رقمی که با توجه به صف طولانی مشتریان سرشناس، به نظر می‌رسد حتی با وجود محدودیت‌های مربوط به بازی جوانمردانه مالی (FFP)، مدیران نیوکسل را برای فروش او دچار تردید نخواهد کرد.

گوردون علاوه بر مونیخ، زیر ذره‌بین چندین غول ثروتمند لیگ برتر انگلیس نیز قرار دارد. در اواخر فوریه، نشریه سان مدعی شد که لیورپول و آرسنال هر دو به دقت شرایط جذب این مهاجم را زیر نظر گرفته‌اند. بر اساس شنیده‌ها، توپچی‌های لندن آمادگی دارند تا برای قطعی کردن انتقال گوردون، پیشنهادی تا سقف ۹۲ میلیون یورو ارائه دهند.

