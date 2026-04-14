بند فسخ ستاره دورتموند برای بایرن مونیخ اعتبار ندارد
قرارداد تازه نیکو شلوتربک با بورسیادورتموند حاوی بند فسخی است که باواریاییها را از جمع مشتریان این مدافع حذف میکند.
به گزارش ایلنا، شبکه «اسکای» شایعات اخیر را تایید کرده است: این مدافع میانی میتواند پس از پایان جام جهانی پیشرو در ایالات متحده، کانادا و مکزیک، با پرداخت مبلغ ثابت ۶۰ میلیون یورو دورتموند را ترک کند؛ با این حال، گزارشها حاکی از آن است که این بند تنها برای گروه منتخبی از باشگاهها قابل اجرا خواهد بود.
قهرمان احتمالی آلمان در میان این باشگاهها دیده نمیشود. باواریاییها تنها تمایل اندکی به جذب این بازیکن ۲۶ ساله نشان دادهاند که آن هم عمدتاً به عنوان یک بیمه در صورت جدایی کیم مین جائه به مقصد ایتالیا برآورد میشود؛ در آن صورت، مونیخیها با وجود داشتن گزینههای مناسبی چون هیروکی ایتو و یوسیپ استانیشیچ، احتمالاً برای تقویت خط دفاعی خود دوباره روانه بازار نقلوانتقالات خواهند شد.
گفته میشود رئال مادرید در زمره باشگاههایی قرار دارد که مشمول این بند فسخ میشوند، چرا که قهرمان اسپانیا همچنان به دنبال جذب یک مدافع میانی باکیفیت است. قرارداد دیوید آلابا در پایان فصل به اتمام میرسد و تمدید آن بعید به نظر میرسد، در حالی که قرارداد آنتونیو رودیگر نیز تنها تا ژوئن ۲۰۲۶ اعتبار دارد و آینده او را در هالهای از ابهام قرار داده است.
شلوتربک به تازگی قرارداد خود را با زنبورها تا سال ۲۰۳۱ تمدید کرده بود، اما مفاد جدید شامل یک بند خروج است که میتواند به زودی و پس از پایان جام جهانی فعال شود. در جریان بازی خانگی این هفته دورتموند مقابل بایرلورکوزن، این بازیکن ۲۶ ساله توسط هواداران هو شد؛ واکنشی آشکار به آنچه طرفداران آن را ابراز وفاداری ریاکارانه تلقی کردند.