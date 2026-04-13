خبر خوش برای امیر قلعه نویی در آستانه جام جهانی
کارلوس کیروش سرمربی غنا شد
بازگشت عجیب سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶، اینبار با گمانهزنی نزدیک حضور روی نیمکت غنا، به سوژه رسانههای آفریقایی تبدیل شده است.
به گزارش ایلنا و به نقل از رومانو، کارلوس کیروش سرمربی سرشناس پرتغالی به نیمکت تیم ملی غنا نزدیک شده و طی روزهای اخیر مذاکرات مثبتی میان او و مسئولان فدراسیون فوتبال این کشور انجام شده است. منابع آگاه میگویند گفتوگوها در مسیر مطلوبی پیش میرود و نشانههای روشنی از دستیابی به توافق نهایی دیده میشود.
غنا که در گروهی مشترک با انگلیس در جام جهانی قرار دارد، چهار بازی اخیر خود را باخته است و با وجود داشتن بازیکنانی مانند آنتوان سمنیو (وینگر منچسترسیتی) و محمد قدوس (مهاجم تاتنهام)، تحت هدایت آدو نتوانست به جام ملتهای آفریقا ۲۰۲۵ صعود کند.
فدراسیون فوتبال غنا در تلاش است برای حضور قدرتمند در رقابتهای قارهای و مراحل مقدماتی آینده، یک مربی باسابقه و بینالمللی را به خدمت بگیرد. کیروش با رزومه درخشان خود شامل هدایت تیمهای ملی ایران، پرتغال، آفریقای جنوبی، کلمبیا، مصر و قطر، گزینهای معتبر و شناختهشده به شمار میرود. او همچنین سالها دستیار مورد اعتماد سر الکس فرگوسن در منچستریونایتد بوده است.
کارشناسان فوتبال غنا نیز معتقدند حضور کیروش میتواند گامی مهم برای ارتقای ساختار و نظم تاکتیکی این تیم باشد؛ چراکه او در مدیریت مسابقات بزرگ و ایجاد تیمهایی منظم و منضبط تجربه فراوانی دارد.
رومانو گزارش داده که با وجود عدم اعلام رسمی، مذاکرات در مراحل پیشرفته قرار دارد و جامعه فوتبال غنا با انتظار و هیجان زیاد منتظر معرفی سرمربی جدید تیم ملی است.
در صورت نهایی شدن این همکاری، کیروش میتواند با هدایت تیم ملی غنا، تعداد حضورهای خود در جام جهانی را افزایش داده و جایگاهش را بهعنوان یکی از باتجربهترین مربیان تاریخ این رقابتها تثبیت کند.
این اتفاق در صورت تحقق میتواند خبر خوبی برای امیر قلعه نویی نیز محسوب شود؛ جایی که کارلوس کیروش به عنوان سرمربی محبوب مهدی تاج طی دورههای اخیر حتی به صورت ناگهانی و عجیب سر از نیمکت تیم ملی نیز در میآورد و دراگان اسکوچیچ بزرگترین زخمخورده از این لحاظ بود. انتخاب نهایی کارلوس کیروش به عنوان سرمربی غنا میتواند نگرانی قلعهنویی را از این حیث کاهش و برطرف کند.