الاهلی عربستان با حذف الدحیل قطر به مرحله بعد صعود کرد
تیم فوتبال الاهلی عربستان به مرحله یکچهارم نهایی لیگ نخبگان آسیا صعود کرد.
به گزارش ایلنا، در چارچوب دیدارهای مرحله یکهشتم نهایی لیگ نخبگان فوتبال آسیا در منطقه غرب این قاره که به صورت متمرکز در شهر جده عربستان برگزار میشود، امشب (دوشنبه) تیمهای الاهلی عربستان و الدحیل قطر به مصاف هم رفتند.
این مسابقه در وقت قانونی 90 دقیقه با تساوی بدون گل به پایان رسید و تعیین تیم صعود کننده به وقتهای اضافه کشیده شد. تیم الاهلی با گل دقیقه 117 ریاض محرز پیروز شد و به مرحله یکچهارم نهایی لیگ نخبگان آسیا صعود کرد.
در دیگر بازی امشب تیم الهلال عربستان برابر السد قطر قرار میگیرد.