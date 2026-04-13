خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زلزله مدیریتی در پرسپولیس: یک تغییر جدید

کد خبر : 1773069
لینک کوتاه کپی شد.

باشگاه پرسپولیس پس از پایان همکاری با طالبی، امروز محمود عزیزی‌ها را به‌عنوان مدیر حراست جدید منصوب کرد.

به گزارش ایلنا، چارت مدیریتی باشگاه پرسپولیس دستخوش یک دگرگونی تازه شد. با پایان یافتن دوران حضور نقی طالبی در مسند مدیریت حراست، سکان هدایت این بخش کلیدی طی حکمی به محمود عزیزی‌ها سپرده شد تا وی از این پس پیشبرد امور مربوطه را در این مجموعه عهده‌دار شود.

این جابه‌جایی که در راستای تداوم فعالیت‌های اداری و با رویکرد انسجام‌بخشی و ساماندهی ساختار اجرایی سرخ‌پوشان پایتخت عملیاتی شده است، توجهات را به خود جلب می‌کند؛ چرا که به عنوان نخستین تغییر در بدنه مدیریتی باشگاه، هم در آغاز سال جدید و هم در پی وقایع اخیر (جنگ تحمیلی) به شمار می‌رود.

نقی طالبی که طی سالیان گذشته متولی امور حراست باشگاه بود و در این مدت دوشادوش تیم فعالیت می‌کرد، به تازگی به همکاری خود با این مجموعه پایان داد. متعاقب این جدایی، کادر مدیریتی پرسپولیس با واکنشی سریع وارد عمل شد و بلافاصله عزیزی‌ها را به عنوان جانشین وی در این جایگاه منصوب کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار