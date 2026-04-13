زلزله مدیریتی در پرسپولیس: یک تغییر جدید

به گزارش ایلنا، چارت مدیریتی باشگاه پرسپولیس دستخوش یک دگرگونی تازه شد. با پایان یافتن دوران حضور نقی طالبی در مسند مدیریت حراست، سکان هدایت این بخش کلیدی طی حکمی به محمود عزیزی‌ها سپرده شد تا وی از این پس پیشبرد امور مربوطه را در این مجموعه عهده‌دار شود.

این جابه‌جایی که در راستای تداوم فعالیت‌های اداری و با رویکرد انسجام‌بخشی و ساماندهی ساختار اجرایی سرخ‌پوشان پایتخت عملیاتی شده است، توجهات را به خود جلب می‌کند؛ چرا که به عنوان نخستین تغییر در بدنه مدیریتی باشگاه، هم در آغاز سال جدید و هم در پی وقایع اخیر (جنگ تحمیلی) به شمار می‌رود.

نقی طالبی که طی سالیان گذشته متولی امور حراست باشگاه بود و در این مدت دوشادوش تیم فعالیت می‌کرد، به تازگی به همکاری خود با این مجموعه پایان داد. متعاقب این جدایی، کادر مدیریتی پرسپولیس با واکنشی سریع وارد عمل شد و بلافاصله عزیزی‌ها را به عنوان جانشین وی در این جایگاه منصوب کرد.

