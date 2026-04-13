سیمئونه خطونشان کشید: بارسا قوی است… اما برای صعود آمدهایم
سرمربی اتلتیکو مادرید با وجود تمجید از بارسلونا، تأکید کرد که اتلتیکو مادرید فقط یک هدف دارد: رسیدن به نیمهنهایی لیگ قهرمانان.
به گزارش ایلنا، شامگاه سهشنبه، ورزشگاه متروپولیتانو با اتکا به حمایت پرشور هواداران مادریدی، کانون یکی از تعیینکنندهترین نبردهای فصل خواهد بود؛ جایی که شاگردان دیگو سیمئونه در دور برگشت از مرحله یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا، پذیرای بارسلونا هستند. روخیبلانکو که در تقابل رفت با برتری ارزشمند ۲ بر صفر پیروز میدان شده است، اکنون با پشتوانهای مستحکم پا به این کارزار میگذارد و امیدوار است با تکرار یک نمایش موفق دیگر، جواز حضور در مرحله بعدی رقابتها را به نام خود سند بزند.
در همین ارتباط و دقایقی پیش، سرمربی آرژانتینی اتلتیکو در سالن کنفرانس مطبوعاتی پیش از این دیدار حساس حضور یافت و پای صحبت با خبرنگاران و اصحاب رسانه نشست.
اوبلاک بازی میکند؟
«فهرست تیم در تمرین را اعلام نکردهام. معمولاً ساعت هفت عصر در هتل اعلامش میکنم.»
به برتری دو گله فکر میکنید یا تهاجمی و برای گلهای بیشتر وارد زمین میشوید؟
«کاملاً میدانیم چه نیاز داریم و بازی را طوری انجام میدهیم که به آن برسیم.»
نظر شما درباره چنین مسابقاتی و چنین سطحی چیست؟
« رقابت کردن. ما میدانیم با چه حریفی روبرو هستیم؛ حریفی خوب. اما هدفمان کاملاً مشخص است: صعود.»
زوج دفاع میانی تغییر میکند؟
«نیازی نیست با آنها صحبت کنم. روبین در حال پیشرفت است و کلمنت بازیکنی بسیار باتجربه است که نقاط قوت و ضعفش را خوب میشناسد. ما تلاش میکنیم بازی هر دوی آنها را ارتقا بدهیم.»
عامل میزبانی مهم است؟
«همه چیز همین است که تصور میکنیم. وقتی بازی شروع شود، همه چیز دیگر محو میشود. فقط ایمان و امید داریم که تیم بتواند همانطور که تاکنون عملکرد داشته، ادامه دهد.»
بارسلونا به داوری معترض است. چه فکر میکنید؟
«من به تیم فکر میکنم، نه داورها. آنها کار بسیار دشواری دارند، تحت فشار شدید هستند و من اصلاً به آنها فکر نمیکنم.»
آخرین حرف شما به بازیکنان چیست؟
«مطمئنم فردا چیزی به ذهنم خواهد رسید.»
۲۰ بازی بدون شکست در دورهای حذفی در ورزشگاه خانگی
«این یک واقعیت است، بخشی از فوتبال است.»
به مسائل احساسی فکر میکنید؟
«من بازی را مثل هر مربی دیگری هدایت میکنم که در این باشگاه هنگام میزبانی همین کار را انجام میدهد.»