اعلام لیست ۳۰ نفره تیم ملی والیبال برای لیگ ملتها
نخستین مرحله اردوی آمادهسازی تیم ملی والیبال از ۱۱ تا ۳۰ اردیبهشت در نور برگزار میشود و ملیپوشان پس از آن برای ادامه برنامهها راهی ترکیه و برزیل خواهند شد.
به گزارش ایلنا، مرحله مقدماتی لیگ ملتهای والیبال مردان از ۲۰ خرداد تا ۲۸ تیر برگزار میشود و تیم ملی ایران در سه هفته متوالی به ترتیب در برزیل، فرانسه و صربستان به دیدار حریفان خود میرود.
برای حضور در این رقابتها، نخستین مرحله اردوی آمادهسازی از ۱۱ تا ۳۰ اردیبهشت با حضور ۳۰ بازیکن در شهرستان نور زیر نظر مربیان علی فتاحی، عادل غلامی، رحمان محمدیراد و غلامرضا مومنیمقدم برگزار خواهد شد. روبرتو پیاتزا، سرمربی تیم ملی، فهرست بازیکنان دعوتشده را به شرح زیر معرفی کرده است:
پاسورها: عرشیا بهنژاد، عمران کوکجیلی، ایلشن داودیپور، اردلان سیدعباسی
قطر پاسورها: امیرمحمد گلزاده، امین اسماعیلنژاد، پویا آریاخواه، محسن دلاوری، علی ممبینی
دریافتکنندهها: احسان دانشدوست، علیرضا عبدالحمیدی، متین حسینی، امیررضا آفتاب آذری، آرین محمودینژاد، مرتضی نریمانی، سیدحسین زمانی، رئوف خوشحال، مبین نصری
مدافعان میانی: یوسف کاظمی، سیدعیسی ناصری، نیما باطنی، آرمین قلیچنیازی، شایان مهرابی، طاها بهبودنیا، امیررضا سرلک، مهدی جلوه
لیبروها: محمدرضا حضرتپور، کمیل خجسته، مرتضی طباطبایی، حسین حاجیکلاته
بازیکنان تیم فولاد سیرجان و لژیونرهای فعال در لیگهای خارجی به دلیل حضور در مسابقات باشگاهی در این مرحله غایب هستند. برای هماهنگی بیشتر تمرینات، چهار بازیکن جوان (آرین محمودینژاد، مرتضی نریمانی، سیدحسین زمانی و رئوف خوشحال) که نامشان در فهرست ۴۲ نفره فدراسیون جهانی نبود، نیز به اردو دعوت شدهاند؛ موضوعی که نشان میدهد پیاتزا نگاه ویژهای به جوانگرایی برای المپیک ۲۰۲۸ دارد.
طبق برنامه، دومین مرحله اردو از ۳۱ اردیبهشت تا ۹ خرداد در ترکیه و مرحله سوم از ۱۰ تا ۱۸ خرداد در برزیل برگزار خواهد شد.
در کنار کادر فنی، عباس نظریان (سرپرست)، محمدامین شاکری (آنالیزور)، دکتر ابارشی (پزشک)، دکتر رحیمی (پزشک تغذیه), دکتر حسین کرد فیروزجانی (فیزیوتراپ), پیمان نعمتپور (بدنساز) و سجاد نوری (ماساژور) دیگر اعضای تیم ملی هستند.
تمرینات تیم ملی از ۱۱ اردیبهشت با هدایت مربیان ایرانی آغاز میشود و پیاتزا، توماس توتولو، جیانی روسی و سایر لژیونرها پس از پایان مسابقات باشگاهی به اردو ملحق خواهند شد. همچنین بازیکنان باید تمرینات بدنسازی انفرادی خود را از یکم اردیبهشت شروع کنند تا با آمادگی اولیه وارد اردو شوند.