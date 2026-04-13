فهرست بازیکنان دعوت‌شده پی‌اس‌جی برای دیدار مقابل لیورپول

فهرست بازیکنان دعوت‌شده پی‌اس‌جی برای دیدار مقابل لیورپول
پاری‌سن‌ژرمن فهرست بازیکنان خود را برای دیدار برگشت مرحله لیگ قهرمانان اروپا مقابل لیورپول اعلام کرد.

به گزارش ایلنا،  بر اساس این لیست، لوکاس شوالیه و ماتوی سافونوف به‌عنوان دروازه‌بانان در ترکیب حضور دارند. در خط دفاعی نیز بازیکنانی مانند اشرف حکیمی، مارکینیوش، لوکاس هرناندز، نونو مندس، ویلیان پاچو، لوکاس برالدو و ایلیا زابارنی دیده می‌شوند.

در خط میانی، ویتینیا، لی کانگ‌این، وارن زایر امری، ژائو نوس، سنی مایولو و رناتو مارین در لیست قرار گرفته‌اند.

در بخش هجومی نیز خویچا کواراتسخلیا، عثمان دمبله، گونزالو راموس و بردلی بارکولا به همراه امبایه برای این دیدار حساس دعوت شده‌اند.

پاری‌سن‌ژرمن در این بازی سرنوشت‌ساز باید برابر لیورپول در مرحله برگشت لیگ قهرمانان اروپا به میدان برود.

