به گزارش ایلنا، بر اساس این لیست، لوکاس شوالیه و ماتوی سافونوف به‌عنوان دروازه‌بانان در ترکیب حضور دارند. در خط دفاعی نیز بازیکنانی مانند اشرف حکیمی، مارکینیوش، لوکاس هرناندز، نونو مندس، ویلیان پاچو، لوکاس برالدو و ایلیا زابارنی دیده می‌شوند.

در خط میانی، ویتینیا، لی کانگ‌این، وارن زایر امری، ژائو نوس، سنی مایولو و رناتو مارین در لیست قرار گرفته‌اند.

در بخش هجومی نیز خویچا کواراتسخلیا، عثمان دمبله، گونزالو راموس و بردلی بارکولا به همراه امبایه برای این دیدار حساس دعوت شده‌اند.

پاری‌سن‌ژرمن در این بازی سرنوشت‌ساز باید برابر لیورپول در مرحله برگشت لیگ قهرمانان اروپا به میدان برود.

