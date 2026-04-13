خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اولین خروجی رئال مادرید برای فصل بعد مشخص شد

کد خبر : 1773037
لینک کوتاه کپی شد.

باشگاه رئال مادرید تصمیم نهایی خود را درباره آینده گونزالو گارسیا اتخاذ کرد و این بازیکن از برنامه‌های تیم برای فصل آینده کنار گذاشته شد.

به گزارش ایلنا،  منابع نزدیک به باشگاه رئال مادرید خبر داده‌اند که این باشگاه به‌طور رسمی تصمیم گرفته است گونزالو گارسیا را در فهرست خروج فصل آینده قرار دهد.

طبق این گزارش‌ها، پس از بررسی دقیق عملکرد و شرایط این بازیکن، کادر فنی و مدیریتی رئال به این نتیجه رسیده‌اند که ادامه همکاری با او در برنامه‌های فصل جدید جایگاهی ندارد.

به این ترتیب، گارسیا نخستین بازیکنی است که به‌عنوان گزینه جدایی در پنجره نقل‌وانتقالات پیش‌رو معرفی شده و باید منتظر ماند و دید مقصد بعدی این بازیکن چه تیمی خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار