اولین خروجی رئال مادرید برای فصل بعد مشخص شد

به گزارش ایلنا، منابع نزدیک به باشگاه رئال مادرید خبر داده‌اند که این باشگاه به‌طور رسمی تصمیم گرفته است گونزالو گارسیا را در فهرست خروج فصل آینده قرار دهد.

طبق این گزارش‌ها، پس از بررسی دقیق عملکرد و شرایط این بازیکن، کادر فنی و مدیریتی رئال به این نتیجه رسیده‌اند که ادامه همکاری با او در برنامه‌های فصل جدید جایگاهی ندارد.

به این ترتیب، گارسیا نخستین بازیکنی است که به‌عنوان گزینه جدایی در پنجره نقل‌وانتقالات پیش‌رو معرفی شده و باید منتظر ماند و دید مقصد بعدی این بازیکن چه تیمی خواهد بود.

