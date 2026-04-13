منصوریان: در نیمه دوم جریان بازی را برگرداندیم

به گزارش ایلنا، در هفته بیست‌وهشتم لیگ ستارگان عراق، تیم الطلبه با کسب بردی ارزشمند مقابل زاخو جایگاه خود را در کورس رقابت‌ها تثبیت کرد. علیرضا منصوریان پس از پایان مسابقه در نشست خبری گفت از عملکرد بازیکنانش راضی است و این برد نقش مهمی در ادامه مسیر تیم دارد.

او با تبریک این پیروزی به هواداران اظهار کرد: «از سه امتیاز این بازی خوشحالم. برد مهمی بود و باید از تمام بازیکنانم تشکر کنم.» منصوریان در تحلیل نیمه اول توضیح داد: «زاخو در کنترل توپ و مالکیت برتری داشت و ما کمتر توانستیم جریان بازی را در اختیار بگیریم.»

سرمربی الطلبه درباره تحول نیمه دوم افزود: «با تغییر سبک بازی و اعمال چند جابه‌جایی در ترکیب، توانستیم حملات زاخو را مهار کنیم و جریان بازی را برگردانیم. خوشحالم که تیم توانست از این تغییرات بهترین استفاده را ببرد و در نهایت به پیروزی برسد.»

