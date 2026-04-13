خط و نشان کاپیتان پرتغالی برای ادامه حضور در تئاتر رویاها

به گزارش ایلنا، برونو فرناندز، بازیساز پرتغالی منچستریونایتد، در گفت‌وگویی صریح پیرامون وضعیت آینده حرفه‌ای خود، تداوم حضورش در این باشگاه را به قدرت تیم برای رقابت در بالاترین سطح و فتح سکوهای قهرمانی مشروط کرد. طبق گزارش منتشر شده در روزنامه دیلی‌میل، فرمانده شیاطین سرخ پیش از آنکه متعهد به تمدید بلندمدت قراردادش شود، انتظار دارد یک استراتژی ورزشی شفاف و بلندپروازانه را از سوی سران باشگاه مشاهده کند.

فرناندز که از زمان انتقال به منچستریونایتد در سال ۲۰۲۰ همواره ستون اصلی این تیم بوده، در فصل جاری نیز با آمار خیره‌کننده ۸ گل و ۱۶ پاس گل، مهره‌ای بی‌جایگزین نشان داده است. در حالی که تیم برای به دست آوردن سهمیه لیگ قهرمانان اروپا می‌جنگد، این ستاره پرتغالی بر این باور است که موفقیت‌های تیمی و دستاوردهای جمعی باید اولویت اصلی و معیار نهایی سنجش عملکرد باشگاه باشد.

این ملی‌پوش پرتغالی همچنین فاش کرد که در تابستان سال گذشته، پیشنهاد نجومی و وسوسه‌انگیز باشگاه الهلال عربستان را که شامل دستمزد هفتگی فوق‌العاده‌ای بود، نپذیرفته است؛ چرا که او در آن مقطع ترجیح داد در سطح اول فوتبال اروپا بماند و چالش‌های رقابتی در منچستریونایتد را دنبال کند.

با توجه به اینکه تنها یک سال از مهلت قرارداد فعلی فرناندز باقی مانده، گمانه‌زنی‌ها و شایعات درباره احتمال جدایی یا ماندن او در تئاتر رویاها شدت گرفته است. فرناندز در طول بیش از شش سال حضور در جمع قرمزپوشان مونیخ، تنها موفق به لمس دو جام شده است و همین موضوع عطش او را برای بازگرداندن یونایتد به دوران شکوه و قهرمانی‌های متوالی دوچندان می‌کند. اکنون توپ در زمین مدیریت باشگاه است تا با ترسیم یک نقشه راه رقابتی و قدرتمند، کاپیتان خود را برای ادامه این مسیر متقاعد سازند.

