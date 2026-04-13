یامال با الهام از لبرون جیمز به دنبال بازگشتی تاریخی است

به گزارش ایلنا، لامین یامال با استفاده از فضای مجازی، هیجان تقابل حساس روز سه‌شنبه برابر اتلتیکو مادرید در رقابت‌های اروپایی را به اوج رسانده است. پدیده کاتالان‌ها عکس پروفایل اینستاگرامش را به تصویری از لبرون جیمز تغییر داد؛ لحظه‌ای که اسطوره بسکتبال جام قهرمانی سال ۲۰۱۶ را بالای سر می‌برد.

در آن مقطع، کلیولند کاوالیرز در حالی که ۳-۱ از حریف عقب بود، با سه برد پی‌درپی ورق را برگرداند و ۴-۳ برنده شد. حالا بارسلونا هم قصد دارد با جبران باخت ۰-۲ بازی رفت در نوکمپ و ثبت پیروزی ۳-۰، راهی مرحله بعد شود.

لامین که قرار است فردا در نشست خبری پیش از مسابقه در کنار هانس فلیک پاسخگوی خبرنگاران باشد، با انتشار جملاتی انگیزشی بر عزم راسخ تیم برای بازگشت تاکید کرد: «این تمام نشده، کولرها. ما در بازی برگشت تمام توانمان را خواهیم گذاشت. همه با هم، برای همیشه.»

در اردوگاه بارسلونا موجی از امید و اطمینان برای صعود به راه افتاده و اعضای تیم به توانایی خود برای انجام این ماموریت سخت باور کامل دارند. روحیه جنگندگی در تیم موج می‌زند و هیچ‌کس خود را بازنده این دوئل نمی‌داند؛ آن‌ها با ترکیبی از تواضع و اعتمادبه‌نفس بالا آماده نبرد یک‌چهارم نهایی می‌شوند.

کادر فنی آلمانی و مهره‌های تیم برای عبور از این مرحله هم‌پیمان شده‌اند و اتحاد در رختکن برای خلق یک شب تاریخی در ورزشگاه متروپولیتانو به وضوح حس می‌شود. این اتمسفر مثبت نه تنها در میان بازیکنان، بلکه از سوی مدیریت باشگاه و هواداران نیز تقویت شده است. در حال حاضر عبارت «بله، ما می‌توانیم» به شعار اصلی و انگیزه بخش ستاره‌های تیم تبدیل شده تا برای جبران نتیجه بازی رفت وارد زمین شوند.

