کومو ۳-۴ اینتر ؛ نصف اسکودتو قطعی شد!

به گزارش ایلنا، اینتر میلان در زمین کومو پس از یک بازگشت حماسی با نتیجه ۴-۳ به برتری رسید. با وجود عقب افتادن با نتیجه ۲-۰، واکنش تیم با دبل‌های مارکوس تورام و دنزل دامفریز سه امتیاز را برای نراتزوری به ارمغان آورد.

تیم تحت هدایت کریستین کیوو از لغزش رقبا استفاده کرد و اختلافش را با رده دوم به ۹ امتیاز افزایش داد تا گام بزرگی به سوی اسکودتو بردارد و عملاً قهرمانی را در آستانه قطعی شدن قرار دهد. هر دو تیم با انگیزه بالایی وارد زمین شدند؛ کومو برای عبور از یوونتوس و رسیدن به سهمیه لیگ قهرمانان، و اینتر برای افزایش فاصله در صدر جدول سری‌ A.

شاگردان سسک فابرگاس از همان ابتدا با استفاده از امتیاز میزبانی جلو کشیدند. آن‌ها مالکیت توپ را در اختیار داشتند و بیشتر حملات خود را از سمت بازیکن آماده‌شان، دیاو، طراحی کردند که بارها با عبور از مدافعان خطرساز شد. در مقابل، اینتر عقب نشست و با دفاع فشرده، امیدش را به ارسال‌های بلند برای تورام بسته بود.

تا پیش از گل، موقعیت جدی چندانی خلق نشد. سرانجام در دقیقه ۳۶، نیکو پاز با حرکتی انفرادی و شوتی خطرناک دروازه را تهدید کرد که یان زومر آن را دفع کرد، اما واله روی ریباند توپ را به گل تبدیل کرد.

برتری کومو ادامه داشت و باز هم نیکو پاز درخشید. او با پاس دروازه‌بان تیمش در موقعیت تک‌به‌تک قرار گرفت و با ضربه‌ای دقیق گل دوم را زد. اما این برتری دوام زیادی نداشت و تنها دو دقیقه بعد، تورام یکی از گل‌ها را جبران کرد تا اینتر را به بازی برگرداند.

در نیمه دوم، اینتر کاملاً متحول شد. تیمی که در نیمه اول محتاط و کم‌تحرک بود، با افزایش شدت بازی، حریف را تحت فشار قرار داد و تنها در ۱۵ دقیقه یک بازگشت سریع را رقم زد. شروع نیمه دوم بسیار پرهیجان بود. تورام از اشتباه کِمپف و خروج اشتباه بوتز استفاده کرد و با ضربه‌ای چیپ بازی را به تساوی کشاند.

کومو تسلیم نشد و با شوتی قدرتمند از نیکو پاز تا آستانه گل پیش رفت، اما زومر آن را مهار کرد. با این حال، ستاره بازی دامفریز بود؛ مدافع هلندی با دو گل نتیجه را به سود اینتر برگرداند. ابتدا با ضربه سر قدرتمند و سپس با استفاده از توپ سرگردان در محوطه، دبل کرد و کار را تمام کرد.

در دقایق پایانی، کنیا از روی نقطه پنالتی یکی از گل‌ها را جبران کرد تا بازی تا آخرین لحظه حساس باقی بماند. کومو حتی یک بار توپ را به تیر دروازه زد، اما در نهایت اینتر مقاومت کرد و سه امتیاز بسیار ارزشمند را به دست آورد؛ سه امتیازی که باعث می‌شود آنها نیمی از اسکودتو را قطعی کنند‌.

