خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

محکومیت شمس‌آذر در پرونده پرسپولیس

کد خبر : 1772723
لینک کوتاه کپی شد.

کمیته استیناف رأی نهایی پرونده پرسپولیس و شمس آذر را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، کمیته استیناف فدراسیون فوتبال در خصوص پرونده شکایت این باشگاه از شمس‌آذر قزوین رأی خود را صادر کرد. بر اساس این حکم، باشگاه شمس‌آذر به پرداخت مبلغ ۱۵ میلیارد تومان بابت رضایت‌نامه مجتبی فخریان محکوم شده است.

این پرونده که در ماه‌های گذشته به‌دلیل اختلافات مالی دو باشگاه بر سر انتقال این بازیکن مطرح بود، پس از طی مراحل حقوقی مختلف، با صدور رأی نهایی به پایان رسید و شمس‌آذر موظف به تسویه بدهی خود شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار