محکومیت شمسآذر در پرونده پرسپولیس
کمیته استیناف رأی نهایی پرونده پرسپولیس و شمس آذر را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، کمیته استیناف فدراسیون فوتبال در خصوص پرونده شکایت این باشگاه از شمسآذر قزوین رأی خود را صادر کرد. بر اساس این حکم، باشگاه شمسآذر به پرداخت مبلغ ۱۵ میلیارد تومان بابت رضایتنامه مجتبی فخریان محکوم شده است.
این پرونده که در ماههای گذشته بهدلیل اختلافات مالی دو باشگاه بر سر انتقال این بازیکن مطرح بود، پس از طی مراحل حقوقی مختلف، با صدور رأی نهایی به پایان رسید و شمسآذر موظف به تسویه بدهی خود شد.