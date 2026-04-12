سناریوهای مختلف برای سرنوشت لیگ روی میز

تاج: تصمیم ادامه بازی‌ها با سازمان لیگ است

مهدی تاج پس از نشست مدیران عامل باشگاه‌ها اعلام کرد که گزینه‌هایی مانند فریز لیگ، آغاز دوباره تمرینات و برگزاری مسابقات در صورت بهبود شرایط مطرح شده و تصمیم‌گیری نهایی بر عهده سازمان لیگ خواهد بود.

به گزارش ایلنا، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، پس از نشست مشترک با مدیران عامل باشگاه‌ها درباره نتایج این جلسه توضیح داد و گفت: «در این نشست با حضور همه مدیران عامل، گزینه‌های مختلفی برای تعیین سرنوشت لیگ بررسی شد و در نهایت توافق شد که تصمیم نهایی را سازمان لیگ بگیرد.»

او در ادامه به تشریح این گزینه‌ها پرداخت و افزود: «یکی از پیشنهادها این بود که لیگ فریز شود و قهرمان بر اساس جدول فعلی تعیین شود. از طرفی، شروع مجدد تمرینات هم مطرح بود که این موضوع قطعی است و به‌زودی آغاز می‌شود تا بازیکنان، مخصوصاً خارجی‌ها، با مشکل آمادگی روبه‌رو نشوند.»

تاج همچنین درباره ادامه احتمالی مسابقات گفت: «اگر شرایط منطقه آرام شود و آتش‌بس برقرار گردد، امکان برگزاری بازی‌ها در زمان دیگری وجود خواهد داشت.»

رئیس فدراسیون در پایان تأکید کرد: «زمان اعلام تصمیم قطعی هنوز مشخص نیست و بستگی به بررسی‌های سازمان لیگ دارد.» او از جلسه‌ای که قرار است به‌زودی با حضور سرمربی تیم ملی و وزیر ورزش برگزار شود نیز خبر داد.

 

