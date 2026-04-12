رزاقینیا: مردم قهرمانان واقعی هستند
کد خبر : 1772690
هافبک ملی پوش تیم استقلال میگوید با در کنار هم بودن میتوان از روزهای سخت عبور کرد.
به گزارش ایلنا، امیر محمد رزاقینیا هافبک تیم ملی و باشگاه استقلال که در میان تجمعات شبانه مردمی برای دفاع از تمامیت ارضی کشور حاضر شده بود، در این باره گفت: به عنوان یک ورزشکار و فوتبالست وظیفه خودم دانستم تا در کنار مردم باشم. در این شبها با حضور در کنار یکدیگر و با همدلی میتوانیم شرایط سخت را پشت سر بگذاریم.
رزاقی نیا در ادامه در پاسخ به سوال درباره قهرمانان واقعی کشور، گفت: «در جامعه به نظرم قهرمان واقعی مردم هستند.»
هافبک استقلال در پایان گفت: «انشاالله با زحمات آقای قلعه نویی و دعای خیر مردم ایران بتوانیم در جام جهانی حضور موفق داشته باشیم و پرچم ایران را بالا ببریم.»