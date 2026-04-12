بررسی خسارات استخر آزادی آغاز شد
تیم کارشناسی وزارت ورزش با حضور سرپرست فدراسیون ورزشهای آبی از بخشهای آسیبدیده استخر آزادی بازدید کرد تا گزارش فنی و زمانبندی تعمیرات هرچه سریعتر تهیه شود.
به گزارش ایلنا، به دستور احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، تیم کارشناسی دفتر فنی وزارت ورزش همراه با محسن سمیعزاده، سرپرست فدراسیون ورزشهای آبی، از تأسیسات و بخشهای آسیبدیده استخر مجموعه ورزشی آزادی بازدید کرد تا ابعاد خسارات ناشی از حمله اخیر را بررسی کند.
بر اساس ارزیابیهای اولیه، آسیبها عمدتاً مربوط به بخشهای غیرسازهای مانند شیشههای پیرامونی، پنلهای ساندویچی بدنه و سقفهای کاذب است. قرار است مشاور فنی پروژه طی ۴۸ ساعت گزارش کامل شامل میزان خسارت و زمانبندی اصلاحات را ارائه دهد تا عملیات ترمیم و جایگزینی بخشهای آسیبدیده بلافاصله آغاز شود و برنامههای فدراسیون دچار وقفه نشود.
فدراسیون ورزشهای آبی نیز برنامه دارد پیش از مجمع انتخاباتی ۲۷ اردیبهشت، مسابقات آزاد شنا با عنوان یادبود شهدای ناو دنا را در استخر قهرمانی آزادی برگزار کند.