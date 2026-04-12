به گزارش ایلنا، تیم فوتبال چادرملو اردکان پس از یک وقفه اجباری طولانی، امروز چهارمین جلسه تمرینی خود را زیر نظر سعید اخباری برگزار کرد تا برای ادامه رقابت‌های لیگ برتر آماده شود.

تمرینات این تیم در حالی از سر گرفته شده که طی حدود ۴۰ روز گذشته، به‌دلیل شرایط خاص کشور، تمامی فعالیت‌های ورزشی از جمله تمرینات و مسابقات متوقف شده بود. حالا با اعلام آتش‌بس، تیم‌های لیگ برتری به‌تدریج کار خود را آغاز کرده‌اند و چادرملو نیز در همین مسیر، برنامه‌های آماده‌سازی خود را پی گرفته است.

شاگردان اخباری که پیش از این وقفه یکی از تیم‌های موفق و شگفتی‌ساز فصل بودند و حتی تا رتبه پنجم جدول صعود کردند و مدتی را نیز صدرنشین بودند، حالا تلاش می‌کنند همان روند را از سر بگیرند. این تیم پیش از تعطیلی مسابقات تنها چهار امتیاز با رتبه دوم فاصله داشت و یکی از مدعیان جدی بالانشینی محسوب می‌شد.

تمرین امروز با حضور بازیکنان ایرانی تیم و در فضایی پرنشاط برگزار شد و کادرفنی تمرکز ویژه‌ای روی آماده‌سازی بدنی بازیکنان داشت. با این حال، چادرملو برای ادامه مسیر با چالش‌هایی نیز روبه‌رو است. جدایی چند بازیکن خارجی این تیم در پی اتفاقات اخیر، کار کادرفنی را دشوارتر کرده و باید دید اخباری چگونه این خلأ را در ادامه فصل مدیریت خواهد کرد.

در شرایطی که هنوز زمان دقیق از سرگیری مسابقات لیگ برتر مشخص نیست و قرار است سازمان لیگ به‌زودی درباره ادامه رقابت‌ها تصمیم‌گیری کند، چادرملو تمرینات خود را با هدف حفظ آمادگی و بازگشت به شرایط پیش از وقفه دنبال می‌کند.

