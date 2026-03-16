ماجدی: آماده میزبانی متمرکز لیگ در تهران هستیم

به گزارش ایلنا، ماجدی، رئیس هیات فوتبال استان تهران، با اشاره به ساختار تصمیم‌گیری فوتبال کشور گفت: «هیات‌ها بازوی اجرایی فدراسیون هستند و مرجع نهایی تصمیم‌گیری درباره لیگ برتر، فدراسیون و سازمان لیگ است.»

او درباره احتمال میزبانی متمرکز تهران توضیح داد: «اگر تصمیم نهایی بر برگزاری مسابقات در تهران باشد، هیات فوتبال استان با تمام توان در کنار فدراسیون خواهد بود تا اجرای مسابقات بدون نقص انجام شود.»

در مورد نظر باشگاه‌ها نیز افزود: «طبق گزارش‌ها، ۱۲ تیم مخالف و ۴ تیم موافق برگزاری متمرکز هستند. در چنین شرایطی نیاز به یک تصمیم مدیریتی قاطع وجود دارد.»

ماجدی درباره زیرساخت‌ها گفت: «بخشی از زمین‌های ورزشی تهران آسیب دیده‌اند، اما چند ورزشگاه شرایط مناسب میزبانی را دارند و در صورت ابلاغ، کارهای اجرایی را به سرعت پیش خواهیم برد.»

او در پایان تأکید کرد: «تصمیم نهایی درباره لیگ برتر در اختیار هیات تهران نیست و ما فقط مجری مصوبات هستیم. باید تصمیمی اتخاذ شود که منافع فوتبال، باشگاه‌ها، هواداران و تیم ملی در آن لحاظ شود.»

انتهای پیام/