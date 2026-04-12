طلای زارع و قهرمانی مقتدرانه ایران در کشتی آزاد آسیا

به گزارش ایلنا، در ادامه رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی آسیا در قرقیزستان، امیرحسین زارع آخرین نماینده ایران در وزن ۱۲۵ کیلوگرم برابر شامیل شریپوف از بحرین به میدان رفت و با برتری ۴ بر صفر مدال طلای این وزن را از آن خود کرد. زارع پیش از رسیدن به فینال، با نتایج ۷ بر صفر مقابل کشتی‌گیر قزاقستان و ۵ بر صفر برابر حریف چینی پیروز شده بود.

با این مدال، تیم ملی کشتی آزاد ایران مجموعاً با ۴ طلای میلاد والی‌زاده، کامران قاسمپور، محمدمبین عظیمی و امیرحسین زارع، یک نقره امیرعلی آذرپیرا و ۳ برنز از محمدنژاد جوان، سینا خلیلی و امیرمحمد یزدانی، و کسب ۱۷۳ امتیاز، بالاتر از هند و ژاپن برای سی‌ودومین بار و سومین دوره پیاپی قهرمان آسیا شد.

پیمان نعمتی و مهدی یوسفی نیز از دیگر آزادکاران ایران بودند که نتوانستند به مدال برسند. پیش از این نیز تیم ملی کشتی فرنگی ایران چهارمین قهرمانی پیاپی خود در آسیا را جشن گرفته بود.

انتهای پیام/