تفکری: مخالف ادامه لیگ هستم
مدیرعامل مس کرمان با مخالفت صریح خود نسبت به ادامه لیگ برتر، از احتمال تعویق مسابقات تا پس از جام جهانی و پیشنهاد لیگ هجده تیمی در فصل آینده سخن گفت.
به گزارش ایلنا، فرشاد تفکری پس از پایان جلسه مدیران باشگاههای لیگ برتری با مسئولان فدراسیون فوتبال اعلام کرد که با برگزاری ادامه مسابقات لیگ مخالف است. او گفت هر یک از باشگاهها دیدگاهها و راهکارهای خود را مطرح کردند و قرار شد مهدی تاج و محمدرضا بهاروند پس از جمعبندی نظرات، با وزیر ورزش نیز گفتوگو کرده و نتیجه نهایی را اعلام کنند.
تفکری درباره احتمال برگزاری ادامه لیگ پس از جام جهانی اظهار داشت که این موضوع نیز یکی از گزینههای مطرحشده در جلسه بوده و همه سناریوها مورد بحث قرار گرفته است. او در خصوص معرفی نمایندگان ایران به AFC نیز تأکید کرد که تمرکز باشگاه مس بیشتر روی تیمهای پایین جدول بوده و این موضوع را باید از مدعیان بالای جدول پیگیری کرد.
مدیرعامل مس کرمان همچنین از پیشنهاد افزایش تعداد تیمهای لیگ برتر به ۱۸ تیم در فصل آینده حمایت کرد و گفت توسعه فوتبال در سراسر کشور از شعارهای فیفا، AFC و فدراسیونهاست و اضافه شدن تیمها میتواند باعث حضور استانهای بیشتر و افزایش لذت مردم از فوتبال شود.
او در پایان و در واکنش به اینکه با این تصمیم مس کرمان سقوط نخواهد کرد، با لحنی کنایهآمیز گفت: «این هم به هر حال در رزومه کاری ما میماند؛ کاری که حتی فلورنتینو پرز هم نتوانست انجام دهد اما ما توانستیم.»