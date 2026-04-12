موضع باشگاه ملوان برای شروع دوباره لیگ برتر
حمد سلطانآبادی پس از جلسه سازمان لیگ اعلام کرد هنوز تکلیف فصل مشخص نشده، اما ملوان برای آغاز دوباره تمرینات و ادامه رقابتها آمادگی کامل دارد.
به گزارش ایلنا، محمد سلطانآبادی، قائممقام باشگاه ملوان، پس از جلسه تعیین وضعیت لیگ بیستوپنجم گفت: «فعلاً هیچ تصمیمی درباره لیگ برتر گرفته نشده و سازمان لیگ در زمان مناسب موارد را اعلام خواهد کرد. نظرات باشگاهها در جلسه متفاوت بود.»
او درباره شرایط ملوان برای ادامه فصل نیز اظهار داشت: «تمرینات تیم بهزودی آغاز میشود و ما توانایی ادامه لیگ برتر را داریم.»
گفتنی است تیم ملوان قرار بود در هفته بیستوسوم لیگ برتر به مصاف استقلال خوزستان برود، اما این مسابقه به دلیل شرایط جنگی لغو شد. شاگردان مازیار زارع اکنون با ۲۹ امتیاز از ۲۲ بازی در رتبه دهم جدول قرار دارند.