رویای 18 تیمی شدن لیگ برتر نقش بر آب شد
در نشست کلیدی امروز، پرونده افزایش تعداد تیمهای حاضر در لیگ برتر به طور کامل بسته شد تا فصل آینده مسابقات همچنان با فرمت فعلی و حضور ۱۶ تیم دنبال شود.
به گزارش ایلنا، طی هفتههای اخیر، یکی از چالشبرانگیزترین گمانهزنیها پیرامون آینده لیگ برتر، سناریوی توقف کامل رقابتهای جاری و استارت فصل آینده با حضور ۱۸ تیم بود. بر اساس این طرح، برخی مدیران پیشنهاد داده بودند مسابقات امسال در همین ایستگاه متوقف شود و با حذف قانون سقوط، دو تیم برتر لیگ آزادگان به جمع مدعیان اضافه شوند تا تعداد تیمهای سطح اول فوتبال ایران افزایش یابد.
این ایده که عمدتاً از سوی باشگاههای در معرض خطر مطرح شده بود، با سد محکم مخالفت اکثریت اعضا و به ویژه مدیران ارشد سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال برخورد کرد. در همین راستا، حیدر بهاروند، ریاست سازمان لیگ، در گفتگوی رسمی خود بر این موضوع مهر تایید زد و به صراحت اعلام کرد که امکان برگزاری لیگ فصل آینده با حضور ۱۸ تیم به هیچ وجه وجود ندارد.
با منتفی شدن قطعی این پیشنهاد، اکنون توپ در زمین سازمان لیگ و فدراسیون است تا میان دو گزینه برگزاری مسابقات در بازه زمانی فعلی یا موکول کردن آن به پس از پایان جام جهانی، یکی را انتخاب کنند. آنچه قطعی به نظر میرسد این است که ساختار ۱۶ تیمی لیگ دستنخورده باقی خواهد ماند و هیچ میانبری برای فرار از سقوط یا گسترش اداری لیگ پذیرفته نخواهد شد.