ابوالقاسمپور: فداکاری برخی تیمها پیشنهاد شد
مدیرعامل استقلال خوزستان پس از نشست مدیران لیگ برتر اعلام کرد هنوز تصمیم قطعی درباره ادامه رقابتها گرفته نشده و پیشنهاد داده برخی تیمها برای حفظ همدلی، از حضور در آسیا صرفنظر کنند.
به گزارش ایلنا، بهنام ابوالقاسمپور پس از پایان جلسه مدیران لیگ برتری گفت: «در جلسه دعوایی نبود، اما هر کدام از مدیران نظراتی داشتند و بعد از سه ساعت و نیم هم دقیقاً متوجه نشدیم تصمیم نهایی چیست. چند مورد مطرح شد که قرار است بررسی کنند و نظر وزیر را هم بپرسند.»
او درباره زمان ادامه رقابتها توضیح داد: «بیشتر نظرات این بود که مسابقات بعد از جام جهانی برگزار شود، اما هنوز قطعیت ندارد. قرار شد ظرف ۲۴ ساعت آینده تکلیف مشخص شود.»
ابوالقاسمپور در خصوص نحوه معرفی نمایندگان ایران به AFC گفت: «چند راهحل مطرح شد و قرار شد فدراسیون تصمیم بگیرد. من حتی پیشنهاد دادم همانطور که رزمندگان فداکاری میکنند، یک سال یک تیم از بین مدعیان داوطلبانه نرود؛ یکی دو تیم که حقشان است بروند و یک تیم دیگر فداکاری کند. همه باید کنار هم باشیم.»
او درباره فضای ایجادشده میان پرسپولیس و استقلال نیز گفت: «در این شرایط دیگر حال و حوصله کلکل نمیماند. بهنظر من فداکاری برخی تیمها خیلی باارزشتر از رفتن به آسیاست. اگر یک تیم مثل سپاهان، پرسپولیس، استقلال، چادرملو یا تیمهای بالای جدول یک سال نرود، اتفاقی نمیافتد و حتی کار قشنگی است.»